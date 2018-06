Ed Sheeran est poursuivi pour 100 M$ parce qu’il aurait plagié Marvin Gaye

Une poursuite de 100 M$ est intentée contre le célèbre chanteur Ed Sheeran parce qu’il aurait plagié une chanson de Marvin Gaye.

La compagnie Structured Asset Sales prétend que la chanson Thinking Out Loud de Sheeran est copiée sur Let’s Get it On de Gaye, selon ce que rapporte TMZ.

Structured Asset Sales détient le tiers des droits de Let’s Get it On depuis 2003.

D’après la poursuite, les chansons auraient la même mélodie, ligne de basse, les mêmes harmonies, rythmes, percussions, etc.

Voici la chanson de Gaye datant de 1973.

Voici la chanson de Sheeran ayant fait un tabac en 2016.