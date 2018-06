PETIT, Armand



Nous soulignons le courage et la détermination de notre père malgré la souffrance et la maladie.À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 24 juin 2018, à l'âge de 91 ans et 9 mois, est décédé monsieur Armand Petit, époux de feu madame Thérèse Boutin, fils de monsieur Ovila Petit et de madame Laura Desrosiers. Il demeurait à Les Saules, Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Jacques Desrochers) et Daniel (Louise Fortin); son amie Marcelle Genest; ses petits-enfants: Éric (Mélanie Geoffroy) et Marc-André; ses arrière-petits-enfants: Allyson et Mia; son frère Maurice Petit (feu Thérèse Cardinal); ses belles-sœurs: Suzanne Bergeron (feu Marcel Petit) et Madeleine Boutin (feu Laurent St-Cyr) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies. La famille tient à remercier tout le personnel et médecins de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 50-190, rue Dorchester, Québec (QC) G1K 5Y9, tél. : 418 657-5334.