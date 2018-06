Enfants dans une grotte: des renforts américains et britanniques

Des militaires américains et des plongeurs britanniques ont prêté main-forte jeudi aux sauveteurs tentant de retrouver 12 enfants et leur entraîneur de football, bloqués depuis cinq jours dans une grotte inondée du nord de la Thaïlande.

Avec la pluie de mousson incessante dans la province de Chiang Rai, le niveau de l'eau ne cesse de monter dans la cavité, où les enfants âgés de 11 à 16 ans et leur entraîneur de 25 ans sont pris au piège depuis samedi.

Les plongeurs britanniques, qui avaient dû rebrousser chemin une première fois à cause de la montée des eaux, ont tenté jeudi une nouvelle expédition à travers des puits naturels à la verticale de la grotte. Mais ils ont dû une nouvelle fois faire marche arrière.

«L'eau est comme du café latte, on ne voit rien, et le courant est fort», a expliqué à l'AFP Ben Reymenants, plongeur basé en Thaïlande qui participe aux recherches.

Des soldats américains, dont des spécialistes en sauvetage et survie, sont également arrivés pour prêter eux aussi main-forte.

Les disparus sont entrés samedi soir dans la grotte de Tham Luang, située près de la frontière avec la Birmanie et le Laos, après leur entraînement de football. Mais les pluies de mousson ont bloqué l'entrée principale de ce réseau souterrain complexe et long de plus de dix kilomètres.

Il est apprécié des spéléologues confirmés en raison de cette complexité et le réseau est réputé l'un des plus grands de Thaïlande.

Les sauveteurs espèrent que les enfants et leur entraîneur ont pu trouver une poche d'air, dans le milieu du réseau.

Les familles confiaient jeudi leurs craintes, après avoir espéré la veille un dénouement rapide avec l'installation de pompes pour tenter d'évacuer l'eau.

«Je suis triste. Je veux que mon fils soit sain et sauf. Pour l'heure, nous n'avons pas d'informations de la part des autorités», a dit à l'AFP Thinnakorn, le père d'un des enfants.

Le drame a suscité une grande émotion à travers le pays, avec des appels à la prière du vendredi au sein de la minorité musulmane de ce pays bouddhiste en passant par des écoles formant des chaînes humaines sur les stades en forme de «13», en hommage aux 13 disparus.

À l'entrée de la grotte, un panneau prévient les visiteurs de ne pas y entrer durant la saison des pluies, entre juillet et novembre.

«Les plongeurs sont prêts à y aller dès que le niveau de l'eau aura baissé à un niveau acceptable», explique la marine thaïlandaise sur sa page Facebook.

En parallèle, des gardes-frontières et des policiers accompagnés de chiens renifleurs parcouraient la montagne, à la recherche de possibles puits naturels conduisant à la verticale de la grotte.

Les familles ont apporté des vêtements des enfants pour aider les chiens à éventuellement repérer leur trace.

Des drones ont aussi été acheminés, pour être envoyés en repérage dans les galeries, dès que les conditions météorologiques le permettront. Vendredi, espèrent les sauveteurs.

Les premières journées de recherche n'ont pas permis de découvrir la moindre trace du groupe à l'intérieur de la cavité.

C'est une mère de famille qui a donné l'alerte, ne voyant pas revenir son fils samedi soir. Les affaires des enfants — vélos et chaussures — ont été retrouvées quelques heures plus tard juste à l'entrée de la grotte, située dans un grand parc.

L'entraîneur, Ekkapol Janthawong, et les enfants de l'équipe des «sangliers» connaissent bien le site, soulignent les autorités thaïlandaises. Des photos sur la page Facebook d'Ekkapol Janthawong le montrent dans la cave en 2016, avec de jeunes footballeurs.

En 2007, six touristes étrangers et leurs deux guides thaïlandais avaient péri après avoir été emportés par des inondations éclair dans une grotte du parc national de Khao Sok, dans le sud de la Thaïlande.