MARIN, Monique



Au Centre de Santé et de Services Sociaux de Québec-Nord de Beaupré, le 2 juin 2018, à l'âge de 79 ans, nous a quittés, madame Monique Marin, pour rejoindre son époux Roger, après avoir courageusement passé les 12 dernières années aux soins de longues durées, en sécurité et bien traité. Elle demeurait à St-Anne de Beaupré. La famille vous accueilleraà compter de 13h00 au centre commémoratifMadame Marin laisse dans le deuil son fils Richard (Valérie Gravel); ses frères et sœurs: Jacqueline (Denis Constiaux), Marie-Paule (Roland Bouchard), Joseph Roger, Maurice Paré, Denise Paré (Raymond Houde) et Suzanne Paré (Richard Boisvert); ses belles-sœurs et son beau-frère: Doris St-Laurent (Pierre Boucher) et Jeanne St-Laurent, ainsi que tous les neveux, nièces et amis. Elle était également la sœur de feu: Jacques, Charles (feu Colombe Goulet), Thérèse (feu Arthur Verreault) et Rolande (feu Albert Bilodeau) et la belle-sœur de feu : Pierre St-Laurent, Michel St-Laurent, Pierrette St-Laurent (feu Gilles Matte) et André St-Laurent. Sincères remerciements au personnel des soins de l'hôpital pour leur travail et leur soutien en ces dernières années difficiles de réorganisations, de coupures et de compressions de toutes sortes. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital de Ste-Anne de Beaupré, 11000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc) G0A 1E0