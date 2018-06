SAMSON, Gertrude Bélanger



Au CHSLD Vigi Saint-Augustin, le 12 juin 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Gertrude Bélanger, épouse de monsieur Jean-Guy Samson. Elle était la fille de feu Joseph-Hospice Bélanger et de feu Corrine Vaillancourt. Elle demeurait à St-Augustin de Desmaures.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Julie, Michel (Véronik Carrier), Daniel (Sylvie Théberge), David (Ève Bujold); ses petits-enfants : Guillaume, Vanessa, Alexandre, Geneviève, Caroline, Samuel, Mathilde, Léonie, feu Adèle, Éléonore, Anaïs, Joseph; ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Rita (feu Léo Gagnon), feu Adrien (feu Lucienne Hunter), feu Ernest (feu Florence Dupéré), feu Thérèse (feu Jean-Yves Fréchette), feu Étienne (Denise St-Arnault), feu Juliette, feu Monique (Hervé Lebel), Lucille (feu Errol Flynn), Jean-Marie (Rose Fillion), feu Madeleine, feu Gisèle (Denis Dulude), Françoise (Robert Vincent), Marcel (Carole Morin), Suzanne (Jean-Marc Lebrun), Jeanne (Roland Doseger), Nicole (Roger Giguère), Lucie (Maurice Chouinard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Samson : feu Germaine, Claire (Paul-André Tremblay), feu Rita (feu Robert Guay), feu René (Jacqueline Bussières), feu Claude (Paulette Fréchette), Louisette (feu Jean-Marie Massicotte), Yolande (Claude Rochette); ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Vigi Saint-Augustin pour leur humanité et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.