POULIOT, Germain



Au Centre d'Hébergement d'Assise, le 16 juin 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Germain Pouliot, époux de feu dame Alexandrine Caouette. Il demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairesamedi, jour des funérailles, de 9h à 10h.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Louise (Louis Simard) et Stéphane ; ses petits-enfants : Gabriel et Frédérick ; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Noëlla Pouliot Asselin, feu Alfredine (Germain Prémont), Rodrigue (Noëlla Blouin), feu Roger (Marguerite Therrien), feu Maurice (Jeannette Gaulin), Jean-Marc Lessard; de la famille Caouette : feu Pierrette (feu Roland Blouin), Gaby (Émile L'Heureux), feu Claudette Caouette Barbeau, Nicole Caouette Bernier et Huguette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au (418) 527-4294 / site internet : www.socitiealzheimerdequebec.com