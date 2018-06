GIGNAC, Yvette Irène Gagnon



À l'Hôpital Général de Québec, le 19 juin 2018, à l'âge de 94 ans, nous a quittés madame Yvette Irène Gagnon, épouse de feu monsieur Gérard Gignac, fille de feu madame Marie-Ange Roberge et de feu monsieur Joseph Gagnon. Native de St-Pierre, Île d'Orléans, elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Pierre de l'Île d'Orléans. Elle laisse dans le deuil ses enfants : René (Louise Péloquin), Guylaine (Michel Brisbois) et Martin (Suzanne Morin); ses petits-enfants : Guillaume, Sophie et Alyssa; ses arrière-petites-filles : Érika, Phoenix et Reign; ses belles-sœurs : Suzanne (feu Léonard Gignac), Gisèle (feu James Montécino) et Colette (feu Yves Letarte); son beau-frère Marcel (Nancy-Ann Burke) et Claude; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Gagnon, Gignac et Lachance ainsi que ses ami(e)s. Elle a rejoint ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés.La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'Hôpital Général de Québec ainsi que celui de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus (2017) pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS) (Hôpital Général de Québec), téléphone : 418 691-0766Site web : www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place