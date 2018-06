MALTAIS, Diane



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 juin 2018, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Diane Maltais, épouse de monsieur Eugène Claveau, fille de feu monsieur Roméo Maltais et feu madame Yvette Bussières. Elle demeurait à Lévis, secteur Breakeyville. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères : Denis (Louise Tremblay) et Jocelyn (Anny Larouche); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Claveau : Jean-Marc, Antoine, François, Julie-Anna, feu Lucienne, Henriette, Jacinthe, Marius, Yvonne, Gérald, Rita et leur conjoint(e); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, en particulier sa grande amie madame Guylaine Genest. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, dédié à l'Hôtel-Dieu de Québec (http://www.fondationduchuq.org/). La famille vous accueillera aule samedi 30 juin de 11h à 12h.