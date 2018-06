Gestion du Stade Canac: entente prolongée jusqu’en 2032

La nouvelle entente avec l’organisme à but non lucratif, Complexe de Baseball Victoria, qui devait prendre fin en 2027, sera prolongée jusqu’en 2032, apprend-on dans des documents du comité exécutif de la Ville rendus publics jeudi. La première saison d’activités avec le nouveau terrain synthétique et le dôme gonflable installé l’hiver dernier a été « couronnée de succès » et les objectifs de l’entente ont été atteints à la satisfaction de la Ville, peut-on lire.