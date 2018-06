Gosselin exige de mettre un frein sur le projet de tramway

Le chef de l'opposition réclame que l'administration Labeaume mette un frein à son projet de tramway-trambus, le temps d'étudier toutes les options, dont le métro aérien.

Les deux élus de Québec 21, Jean-François Gosselin et Stevens Mélançon, ont rencontré mercredi les promoteurs du projet de métro aérien, qui sont en opération de relations publiques à Québec, ces jours-ci.

«L'administration doit mettre un frein au projet de tramway à la lumière de ce qu'on a vu hier avec le projet de métro aérien. Tous les projets sérieux doivent être étudiés, ce qui n'a pas été fait avec le projet de métro aérien», a lancé jeudi en mêlée de presse M. Gosselin.

L'opposition a trouvé l'avenue «intéressante», malgré le fait que plusieurs des exemples de cette technologie implantés dans le monde et cités par les promoteurs ont connu des succès mitigés. Celui de Sydney, par exemple, a été démantelé pour être remplacé par un tramway, celui de Moscou qui ne fait que quelques kilomètres et a été menacé à quelques reprises d'être remplacé par un tramway, et d'autres ne servent que dans des parcs d'attraction, des expositions universelles, des aéroports et des stationnements de centres commerciaux.

«La technologie, c'est crédible. C'est sérieux. Il faut l'évaluer», a martelé M. Gosselin, qui assure cependant n'avoir aucun parti pris pour le promoteur.

Le fait que l'acceptabilité sociale peut être difficile n'est pas un obstacle selon le chef de l'opposition, qui cite la présence de fils aériens dans le cas du tramway.

Troisième lien

M. Gosselin s'est réjoui du sondage qui a été dévoilé par le maire de Lévis la veille et qui donne un appui de 78 % au projet de construction d'un troisième lien. Contrairement au maire de Lévis, qui réclame maintenant un tunnel entre les deux rives, estimé à 4 milliards $, M. Gosselin n'a pas voulu se mouiller sur le choix du tracé, maintenant cependant qu'il le souhaite à l'est. Il s'en est remis aux études du bureau de projet.

Le chef de l'opposition n'est pas ébranlé par le fait qu'aucune étude scientifique ne démontre que l'ajout d'un lien routier réduirait la congestion. Les experts estiment plutôt que la situation serait empirée en raison du développement résidentiel, industriel et commercial qui se créerait autour d'un futur lien et qui engendrerait encore plus de circulation. M. Gosselin se réfère aux gens «pris dans le trafic». «On est rendus là. C'est clair pour tout le monde. En bout de ligne, c'est la population qui doit décider.»