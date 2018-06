Insensitive sur scène, mais jamais à la radio

Près de 25 ans après sa sortie, la chanson Insensitive de Jann Arden tourne toujours sur les ondes radio à travers la planète. Les fans se réjouissent de continuer à l’entendre. Mais la chanteuse, elle, ne partage pas nécessairement leur enthousiasme.

« Je ferme la radio dès que j’en entends les premières notes, confie la Canadienne en riant.

« C’est une chanson que j’adore, elle est en quelque sorte la fondation de ma carrière. Mais après l’avoir entendue des milliers de fois à la radio... je n’en peux plus. J’ai l’impression de ne plus reconnaître ma voix », ajoute-t-elle.

Toujours sur scène

Les fans de Jann Arden peuvent tout de même se rassurer ; leur idole n’a pas l’intention d’arrêter de chanter son mégasuccès. Au contraire. Tant qu’elle continuera à monter sur scène, Insensitive la suivra.

« J’ai toujours autant de plaisir à la chanter sur scène. Car elle vieillit avec moi, avec mon timbre de voix. Et de voir la réaction des gens, de les entendre la chanter avec moi, c’est une chose dont je ne pourrais jamais me lasser », explique la chanteuse.

Et dire que la chanson avait, à l’origine, bien failli ne pas voir le jour. D’abord prévue pour Time for Mercy, le premier album de Jann Arden paru en 1993, elle avait été remise sur les tablettes à la toute dernière minute.

« On m’a dit qu’il y avait trop de ballades sur l’album, alors elle a été retirée. Je m’en suis souvenue lorsque j’enregistrais mon deuxième disque, et je tenais à ce qu’elle ait sa place. Je savais qu’Insensitive était une chanson spéciale », explique-t-elle.

Cette chanson et les autres incontournables, tels que Could I Be Your Girl auront donc leur place, vendredi soir, aux côtés des pièces de These Are the Days, son plus récent opus paru en mars dernier.

Bientôt à la télé

Après la scène, les fans de Jann Arden pourront bientôt la retrouver au petit écran. La chaîne CTV prépare présentement Jann, une série humoristique inspirée de la vie de la chanteuse canadienne où elle incarnera « une version fictive » d’elle-même.

« L’émission s’inspire de ma vie, où j’en suis présentement en tant que femme et chanteuse d’âge moyen, entourée de ma sœur et de ma mère qui souffre de démence. Ça ne paraît pas comme ça, mais c’est vraiment très drôle » , s’exclame Jann Arden.

Aucune date de diffusion n’a encore été annoncée, mais la chanteuse croit que le projet pourrait entrer en ondes dès janvier 2019.

« On est à l’écriture jusqu’à la troisième semaine de juillet, et les tournages auront lieu à Calgary pendant les mois de septembre et octobre. Alors je crois qu’on peut s’attendre à ce que ce soit prêt au retour des Fêtes », avance-t-elle.

► Jann Arden sera en spectacle à la Place des arts ce soir. La première partie sera assurée par Martha Wainwright.