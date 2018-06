«Je suis chanceux de jouer pour le Canadien»

VICTORIAVILLE | Ce n’est pas la première fois qu’il le dit depuis la fin de la difficile saison du Canadien, mais Phillip Danault souhaite porter l’uniforme bleu-blanc-rouge le plus longtemps possible.

Hôte de la deuxième classique de golf à son nom, l’attaquant du Canadien s’est de nouveau prononcé sur cette envie avant de s’élancer sur les allées du club de golf de Victoriaville.

« Avec ma blessure, je me suis rendu compte à quel point j’étais chanceux de jouer pour le Canadien. Je suis content et heureux d’être ici », a déclaré Danault, limité à 52 rencontres en raison de quelques visites à l’infirmerie.

On parle souvent de l’omniprésence des médias et de l’exigence des partisans qui ont tendance à étouffer les joueurs. Ça ne semble pas être le cas de l’attaquant de 25 ans.

« Montréal, j’adore ça. Je carbure à la pression. Chaque fois que je mets le patin sur la glace du Centre Bell, je ressens un sentiment incroyable », a ajouté le choix de premier tour des Blackhawks, en 2011.

Oui, une commotion, mais...

Pas surprenant, dans ce cas, qu’il ait mandaté ses agents, Don Meehan et Stéphane Fiset, pour convaincre Marc Bergevin de lui accorder un contrat de longue durée.

« Phillip veut jouer pour le Canadien et il veut jouer pour le Canadien à long terme, a indiqué Fiset. Alors, si c’est à long terme, tant mieux. Si c’est à court terme, le prochain contrat sera sûrement à long terme. »

« Ça dépendra de l’argent qui sera sur la table. Il ne faut pas oublier que Phillip deviendra joueur autonome sans compensation dans quelques années. Ça entre également en ligne de compte », a ajouté Fiset, présent à ce tournoi, tout comme Gilbert Perreault, Jonathan Drouin, Jonathan Huberdeau, Marc-Édouard Vlasic et Mark Barberio.

Fiset ne croit pas que le fait que Danault ait dû rater 15 matchs après avoir reçu un tir de Zdeno Chara derrière la tête et qu’il se soit absenté de 14 autres, par mesure préventive, à la suite d’un coup de bâton accidentel au visage, fera hésiter le Tricolore.

« Oui, il a subi une commotion en raison du choc, mais ce n’est pas cela qui lui a fait rater autant de matchs. C’est l’instabilité des cristaux dans son oreille interne, à l’origine du vertige, qui faisaient en sorte qu’il ressentait des étourdissements et qu’il ne se sentait pas bien », a expliqué Fiset.

Rôle imprévu

D’ailleurs, Danault a pris soin de répéter qu’il était remis à 100 % des blessures qu’il avait subies au cours de la saison, ce qui lui permet de s’entraîner à fond de train.

On peut présager que le Victoriavillois obtiendra une augmentation de salaire substantielle, lui qui a touché en moyenne, 912 500 $ au cours des deux dernières saisons.

« On a nos propres idées, on attend de voir où se situe le Canadien par rapport à elles », a déclaré l’ancien gardien des Nordiques, de l’Avalanche, des Kings et du Tricolore.

Depuis son arrivée à Montréal, Danault occupe l’un des deux premiers postes au centre. Une réalité que l’organisation n’avait certainement pas prévue.

À l’instar de Meehan, joint plus tôt cette semaine, Fiset s’attend à recevoir des nouvelles du directeur général du Canadien au cours des prochains jours, le temps que le marché des joueurs autonomes, qui s’ouvrira dimanche, connaisse une accalmie.