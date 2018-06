La relève des Dodgers gâche le travail de Clayton Kershaw

Inefficaces contre le partant des Dodgers de Los Angeles, Clayton Kershaw, les Cubs de Chicago ont inscrit 10 points contre les releveurs adverses, en route vers une victoire écrasante de 11-5, jeudi, en Californie.

En retard 3-1 après cinq manches, les visiteurs ont créé l’impasse à la sixième reprise, avant d’enchaîner avec une poussée de sept points durant leur septième tour au bâton.

Anthony Rizzo a totalisé quatre coups sûrs et trois points produits, alors qu’Addison Russell a fait compter quatre points, incluant deux à l’aide d’un circuit. Albert Almora fils a également étendu les bras. Javier Baez a frappé trois fois en lieu sûr et croisé le marbre à deux occasions.

Le partant Jose Quintana a alloué trois points, sept coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches et un tiers. Steve Cishek (2-0) a été crédité du gain.

Kershaw convaincant

Chez les favoris locaux, Kershaw a bien fait durant son séjour de cinq manches sur la butte. Il a accordé un point et quatre coups sûrs, tout en éventant six frappeurs. À son deuxième départ après une absence de quelques semaines à cause de problèmes au dos, le gaucher a décoché 68 tirs, dont 47 prises. Sa balle rapide a atteint 92,9 milles à l’heure, selon le site MLB.com.

Cependant, son successeur a été beaucoup moins brillant. Walker Buehler (4-2) a donné cinq points en une manche pour subir la défaite. Erik Goeddel a suivi et n’a guère fait mieux, permettant quatre points, aussi en une manche.

En attaque, Justin Turner et Max Muncy ont tous deux envoyé un lancer hors des limites du terrain. Enrique Hernandez a cogné deux coups sûrs et fait compter autant de points.

Les deux formations ont divisé les honneurs de leur série de quatre rencontres cette semaine.