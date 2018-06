L'écartèlement

Les chances de succès de François Legault sont liées à sa capacité à fédérer des segments de l’électorat très disparates, en opposition même. Tout un défi.

Le journaliste Jean-Marc Salvet écrit un court article dans Le Soleil pour insister sur le fait « qu’un autre péquiste joint les rangs de la CAQ ». Il parle ici de Manuel Dionne, un ancien attaché politique du ministre Drainville.

Salvet note aussi dans son texte que même si quelques péquistes se joignent à François Legault, c’est du côté du Parti libéral que la récolte est de loin la plus fructueuse pour la CAQ : « Si des péquistes sont passés à la CAQ, on compte cependant depuis quelque temps, chez ses candidats, beaucoup plus d’anciens libéraux ou d’anciens proches du Parti libéral du Québec. »

C’est peut-être pour ça que la nouvelle recrue caquiste Manuel Dionne a procédé à un changement que plusieurs internautes ont remarqué, une suppression discrète sur sa bio Twitter du mot « indépendantiste ».

J’en traitais sur mon fil twitter :

Le journaliste @JeanMarcSalvet rapporte ce matin que l'ex bras droit de @drainvillepm Manuel Dionne passe à la CAQ.



Passage obligé pour se complaire à la posture de la #CAQ, Dionne efface discrètement son allégeance indépendantiste des réseaux sociaux...



Coalition mon oeil. pic.twitter.com/RXrioLPVin — S. E. Fortin (@S_EFortin) 28 juin 2018

Les caquistes aiment bien gloser qu’ils forment une « coalition » pour viser le plus large possible, la réalité c’est que si t’es un indépendantiste, tu devras faire profil bas. Un point c’est tout.

C’est que pour aspirer à la victoire, la CAQ doit réussir à chiper assez du vote libéral pour gagner une trentaine de comtés. Ce n’est pas gagné. Et ce peu importe ce que disent les sondages.

Suffit que le vernis « nationaliste » ressorte un peu trop pour que la CAQ perde des appuis cruciaux chez certains libéraux qui vacillent.

Parler des deux côtés de la bouche

Le chroniqueur du Montreal Gazette Don Macpherson s’est récemment livré à une charge virulente contre François Legault, qu’il accuse de cacher ses appuis nationalistes. Selon ce chroniqueur – qui a fait carrière en vociférant contre le nationalisme québécois – Legault parle des deux côtés de la bouche, en fonction de l’auditoire à qui il s’adresse.

Le titre de la chronique de Macpherson : « Ce que Legault et la CAQ ne veulent pas que les anglophones entendent ».

S’ensuit une charge virulente qui vise, notamment, cette propension qu’aurait François Legault de dire une chose et son contraire :

« Ventriloquists have nothing on the Coalition Avenir Québec. François Legault’s party can talk out of both sides of its mouth at the same time, and in two different languages. »

(Traduction : Les ventriloques n’ont rien à envier à la Coalition Avenir Québec. Le parti de François Legault peut parler des deux côtés de la bouche, en même temps, et dans les deux langues [français et anglais].)

Macpherson n’est pas né de la dernière pluie. Ce qu’il relève pour faire une telle assertion concernant la CAQ n’est pas banal; le parti de François Legault choisit minutieusement ce qu’il traduit dans son programme et sur les activités du parti.

Selon Macpherson, c’est pour que l’électorat anglophone soit tenu dans l’ignorance des positions nationalistes et identitaires de certains de ses ténors. Et il vise ici, surtout, l’ex-animateur de radio (et candidat du PQ en 1973) Gilles Proulx, dont la fille se présente pour la CAQ.

Le chroniqueur du Gazette charrie pas mal quand il dépeint Gilles Proulx tel un « xénophobe identitaire virulent » qui usait de sa tribune pour attiser la haine des francophones envers les minorités. Mais la charge de Macpherson envers Gilles Proulx est si violente qu’elle portera au sein de son large lectorat.

Macpherson explique que Proulx n’est pas un simple militant de la CAQ mais qu’il est aussi un orateur invité à de nombreux événements partisans : « Mais toujours dans des comtés loin de Montréal et bien que l’on traite de ces événements et qu’on en fait même la promotion sur la version francophone du site de la CAQ, on s’assure de ne jamais les traduire en anglais pour que ce segment de l’électorat ne soit pas au fait du type de nationalisme que défend Gilles Proulx. »

Je peux vous dire que les adversaires de la CAQ prennent des notes. Ô que oui !

Ce n’est pas la première fois que des journalistes ou chroniqueurs remarquent que François Legault adapte son message (et ses convictions) en fonction de l’auditoire à qui il s’adresse. Si le « nationalisme provincialiste » à la Lesage pogne bien dans certains coins du Québec, je peux vous assurer que Legault, en entrevue à l’antenne où je chronique en Outaouais, s’est gardé bien loin de toute référence à cet aspect quand je l’ai entendu.

De la même façon, le chef de la CAQ tente de tempérer les ardeurs des tenants de la droite fiscale radicale au sein de son parti; au moins le temps des élections. C’est que les Québécois n’auront pas beaucoup d’appétit pour un deuxième cycle de « rigueur budgétaire » à la sauce libérale mais servie sur un plateau caquiste.

Le chef de la CAQ ne pourra éternellement continuer à ménager la chèvre et le chou, à taire les velléités nationalistes des uns pour ne pas trop perdre chez ceux qui sont allergiques au nationalisme québécois. À vouloir plaire à tout le monde, Legault risque de déplaire à plusieurs.

Parlez-en à Tom Mulcair qui s’est brulé, pas à peu près, en jouant à ce jeu-là. Qu’ils étaient donc beaux les sondages pour le NPD, et depuis longtemps. Ce fragile échafaudage n’a pas tenu le difficile test de la campagne électorale...