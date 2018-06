Les incontournables à voir cet été au cinéma

L’été, c’est fait pour jouer, dit la célèbre comptine de Passe-Partout. Mais ce n’est pas une raison pour bouder les salles de cinéma pendant la belle saison. Ça tombe bien, entre les nombreux blockbusters américains et les quelques films québécois et français attendus cet été, les cinéphiles auront l’embarras du choix. Voici mes cinq incontournables.

La chute de l’empire américain

Quatre ans après le décevant Le règne de la beauté, Denys Arcand est de retour en grande forme avec cette savoureuse comédie policière qui possède tous les atouts pour séduire un large public. Le plus réputé de nos cinéastes y explore la question délicate de notre rapport à l’argent avec ce savant mélange d’humour, de cynisme et de critique sociale qui a fait la force de son cinéma. Si Alexandre Landry et Maripier Morin brillent dans les deux rôles principaux, ce sont les incontournables Rémy Girard et Pierre Curzi (des habitués de l’œuvre d’Arcand) qui ont hérité des répliques les plus mémorables du film. Un vrai bon Arcand.

À l’affiche à compter de vendredi.

Sicario : le jour du soldat

Non, ce n’est pas Denis Villeneuve qui a réalisé cette suite de son percutant thriller d’action sorti en 2015. Trop occupé­­­ par la réalisation de Blade Runner­­­ 2049, le cinéaste québécois a cédé sa place au réalisateur italien Stefano Sollima, l’homme derrière les séries télé Romanzo Criminale et Gomorra. Et si l’on se fie aux premières critiques (assez positives) publiées ces derniers jours aux États-Unis, Sollima a fait du bon boulot pour respecter l’univers sombre et violent installé par Denis Villeneuve dans le film précédent. Même Villeneuve a récemment confié au site IndieWire qu’il avait trouvé cette suite « impressionnante, puissante et magistrale. »

Le film sort en salles vendredi.

Mission : Impossible – Répercussions

Parmi tous les blockbusters américains qui défileront sur nos écrans cet été, je suis particulièrement intrigué par ce sixième Mission : Impossible qui a été annoncé comme un des plus gros films d’action hollywoodiens à avoir été tournés avec des effets spéciaux réels. On peut reprocher beaucoup de choses à Tom Cruise, mais il est plutôt fascinant de le voir, à 55 ans, continuer à faire lui-même les cascades de ses films. À noter que ce nouveau volet a été réalisé par Christopher McQuarrie, le même qui avait signé le très bon film précédent de la saga il y a trois ans.

À l’affiche le 27 juillet.

1991

Neuf ans après la sortie de 1981, le réalisateur Ricardo Trogi boucle sa populaire trilogie de comédies autobiographiques avec ce nouveau film qui s’inspire librement de l’été de ses 21 ans. Jean-Carl Boucher reprend le rôle de Ricardo qui entreprend cette fois-ci un voyage en Italie pour aller retrouver sa nouvelle flamme, qu’il croit être la femme de sa vie. La comédie de l’été ? Fort probablement...

1991 prendra l’affiche le 27 juillet, soit en plein milieu des vacances de la construction.

Dans la brume

Réalisé par le Québécois Daniel Roby (Louis Cyr, Funkytown), ce thriller de science-fiction français a connu un beau succès critique et populaire à sa sortie en France il y a deux mois. La prémisse du film est pour le moins intrigante : dans un Paris futuriste envahi par un nuage de fumée toxique, une jeune couple (joué par Romain Duris et Olga Kurylenko) tente de survivre et de sauver leur fille de 11 ans qui est atteinte d’une maladie incurable. Dans la brume sera présenté en ouverture du Festival Fantasia le 12 juillet.

En salles le 10 août.

Mes choix de la semaine

Au cinéma : Les Incroyable 2

Photo courtoisie, Studios Disney

Que serait l’été sans un bon film d’animation de Disney-Pixar ? Sans être du même calibre que les Histoire de jouets, Sens dessus dessous et autres meilleures productions de Pixar, cette suite des aventures de la famille Incroyable propose assez d’humour, de scènes d’action spectaculaires et de références aux films de superhéros pour plaire aux petits et grands. Une valeur sûre pour une sortie en famille.

Sur DVD ou VSD : Emprise

Passé inaperçu lors de sa sortie en salles l’hiver dernier, ce premier long métrage réalisé par les photographes québécois Carlos et Jason Sanchez ne manque pourtant pas de qualités. La toujours excellente actrice américaine Evan Rachel Wood (Westworld) y incarne une jeune femme instable qui développe une relation complexe et malsaine avec une adolescente beaucoup plus jeune qu’elle. Un thriller psychologique sombre, troublant et, bien sûr, très beau sur le plan visuel. Offert en DVD et vidéo sur demande.

À la télé : Orange mécanique

Photo courtoisie, Warner Bros

Les amateurs de Stanley Kubrick seront comblés en fin de semaine alors que Télé-Québec diffusera trois films du légendaire cinéaste américain. C’est son chef-d’œuvre de 1971, Orange mécanique, qui ouvrira le bal samedi soir à 21 h. Ses films Les yeux grands fermés (1999) et Full Metal Jacket (1987) seront ensuite diffusés respectivement dimanche et lundi soir à 21 h 30.