Les Twins battent les White Sox avec un peu de chance

Les Twins du Minnesota ont eu besoin de 13 manches et d’un but sur balles soutiré par Max Kepler avec les coussins tous occupés pour éviter le balayage face aux White Sox de Chicago, jeudi, dans une victoire de 2-1 au Guaranteed Rate Field.

Le joueur de premier but des Twins Logan Morrison a étiré les bras en septième manche pour produire le premier point de la rencontre. Alan Busenitz (2-0) a obtenu le gain. Celui-ci a retiré deux frappeurs sur des prises et a concédé deux coups sûrs en une manche et deux tiers.

Pour les Sox, Yolmer Sanchez a marqué le point égalisateur en fin de neuvième quand Fernando Rodney a accordé un but sur balles à Daniel Palka avec les buts remplis.

Hector Santiago (2-3) a permis aux Twins d'inscrire le point décisif. L’artilleur a lancé deux manches, allouant un coup sûr et donnant trois passes gratuites.