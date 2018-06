Leur demande d’asile vire au cirque avec un 9e délai

La famille de demandeurs d’asile qui attend depuis neuf ans pour savoir si elle pourra rester au pays a vu son audience annulée pour une neuvième reprise, cette fois parce que le tribunal a omis d’assigner un interprète.

« Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ça se fait qu’on ne soit jamais capable d’avoir une audience. Ce n’est pas normal du tout, a lancé d’un ton défait le père de famille lorsque l’audience a été annulée une heure après son heure de début.

« Chaque fois qu’on arrive ici et que les audiences sont annulées, on perd un ou deux jours de travail pour rien. Et chaque fois, on dirait que personne au tribunal n’est responsable de la faute », a-t-il martelé.

Comme le révélait Le Journal en avril, cette famille de demandeurs d’asile a fui le Proche-Orient il y a neuf ans pour se réfugier au Québec. Depuis, ses audiences devant Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) ont été annulées neuf fois pour des raisons qui frôlent parfois le ridicule et qui sont imputables au gouvernement.

La CISR nie

Hier matin, l’exaspération de tous les partis était à son comble lorsque le commissaire qui présidait l’audience leur a annoncé qu’aucun interprète principal n’avait été assigné au dossier par la CISR.

Pire encore : le deuxième interprète qui était présent en remplacement a déclaré qu’il n’était pas à l’aise de travailler seul, car il n’avait jamais reçu l’accréditation demandée par le tribunal.

« C’est complètement insensé, ça ne se peut pas, s’est indigné l’avocat de la famille, Me Stéphane Handfield. La commission a assigné un deuxième interprète au dossier qui n’a même pas passé l’examen qu’ils ont eux-mêmes mis en place. C’est la première fois en vingt-cinq ans de carrière que je vois ça. »

Photo Christopher Nardi

Contrairement aux propos du commissaire qui est responsable du dossier, la CISR jure que les interprètes avaient bel et bien été assignés au dossier.

« Dans le cas de ce matin, l’une des interprètes qui avait été retenue ne s’est pas présentée et l’autre interprète a déterminé, sur place, qu’il n’était pas capable d’interpréter. La CISR fait un suivi pour déterminer les raisons pour lesquelles un interprète ne se présente pas. Ceci peut aller jusqu’à mettre fin au contrat de l’interprète concerné », a fait savoir la commission.