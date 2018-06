Maltraitance des vieux sans ressource

Priorité aux nantis : au diable l’intérêt général

Nos gouvernements, loin de s’indigner devant la montée des inégalités économiques et de l’appauvrissement de la classe moyenne et des démunis, adoptent des politiques et prennent des mesures « d’austérité » au nom du déficit zéro qui aliment davantage ces injustices. Au Québec, pendant que le PLQ hachurait les garderies et les écoles publiques, il en donnait plus, au nom détestable de la supposée liberté de choix, aux institutions d’enseignement et de la petite enfance privées, mais subventionnées, ce qui bénéficiait aux riches en plus d’avoir baissé leurs impôts. Au fédéral, le parti conservateur de Stephen Harper avait augmenté à 67 ans l’âge d’éligibilité aux pensions de vieillesse et avait gâté les gras dur en permettant le fractionnement du revenu et en augmentant à 10 000 $ l’an les contributions au CELI. Et dire que les électeurs de Chicoutimi viennent d’élire un conservateur dans leur comté. Vraiment désespérant. Le Parti libéral de Justin Trudeau c’est peut-être pas ben mieux, mais c’est nettement moins pire que les conservateurs. Au niveau des idées conservatrices, le Saguenay ressemble de plus en plus à la Beauce. Que voulez-vous, les temps changent! Est-ce le courant idéologique de la ville de Québec qui déferle au Saguenay? « Who knows » comme dit mon ami poète de Winnipeg.

Des vieux traités de façon inhumaine

Les mauvais traitements en CHSLD infligés aux personnes âgées vulnérables et aux revenus modestes sont monnaie courante depuis longtemps et continuent de plus belle et encore plus avec les mesures d’austérité mises en place par le PLQ de Philippe Couillard. Satisfaire les diktats du marché importe davantage que de traiter humainement ces vieux qui ont construit le Québec. Et tout ça se fait dans l’indifférence générale, car ces personnes âgées pauvres n’ont pas les moyens de se payer des lobbyistes et n’ont pas suffisamment d’argent pour corrompre nos élus comme d’autres le font.

Deux articles récents m’ont allumé : « Rosemont. Un climat de terreur. Une résidence pour aînés est soupçonnée de maltraitance envers des aînées vulnérables » et « En appel pour ne pas avoir plus d’employés. Un arbitre avait ordonné au CHSLD d’embaucher » (Le Devoir, 13 juin et le Journal de Montréal, 14 juin 2018).

Bah, ce sont juste des vieux, et pauvres en plus de ça!

Pourquoi embaucher plus d’employés afin « d’éviter de laisser des résidents dans des couches souillées et livrer leurs repas et médicaments en retard »? Pas question d’embaucher plus de travailleurs même s’ils sont payés au salaire minimum! En 2017, Marie-Christine Noël, journaliste au Journal de Montréal, a passé une semaine dans une ressource intermédiaire de Montréal. Sa conclusion était limpide : salaires de misère, surcharge de travail et horaires de fous. « Pas facile d’être préposé aux bénéficiaires » (Le Journal de Montréal, 21 novembre 2017). Le PLQ n’a pas d’argent pour les commis d’État ordinaires, il faut qu’il s’en garde pour ses médecins et pour subventionner les grosses entreprises. Tiens, ce n’est pas mieux pour les infirmières présentes dans les CHSLD : « Une infirmière pour 196 patients » (Le Journal de Montréal, 6 mars 2012). Soyons tout de même positifs : 196 patients c’est moins que 200!

Un rapport dévastateur de trois députés provinciaux

En 2016, trois députés du Québec (une libérale, un péquiste et un caquiste) ont visité six CHSLD, et oh surprise, la conclusion fut : « Un rapport fait état de troublants constats dans les CHSLD » (Le Journal de Montréal, 29 novembre 2016). Des constatations qui se répètent tout le temps comme : manque de personnel, soins insuffisants et nourriture tiède. Ben quoi, si on leur servait uniquement des repas froids, ça réglerait le problème des repas tièdes! Comme l’a dit un employé, et c’est bien trop vrai : « On gère une chaîne de production, on a oublié l’être humain ». C’est aussi vrai pour les garderies, les écoles et les hôpitaux publics. Je suppose que la solution de la CAQ sera de privatiser tous les services publics? Tiens, une autre bonne juste pour vous : « Des patients crient au secours. Employés, familles et résidents dénoncent la “situation alarmante” dans deux centres de Lanaudière » (Le Journal de Montréal, 16 juin 2018). « And the beat goes on» comme le chantaient Sonny and Cher dans les années soixante. Et le traitement odieux de ces gens ne date pas d’hier : « Nos aînés dans les CHSLD. Des conditions indécentes » (Le Journal de Montréal, 28 février 2012). Le mot « indécent » est faible. Et qu’est-ce qu’on apprenait ces derniers jours? « Près d’un quart des CHSLD sont en mauvais ou en très mauvais état » (Radio-Canada, 27 juin 2018).

Et la solution de Barrette et du PLQ est...

Naturellement, comme c’est le cas pour les mauvais traitements subis par des enfants dans des garderies privées « full » subventionnées, le PLQ n’a mis en place aucune enquête indépendante sérieuse. Juste pour mieux rire du monde, ils ont dit qu’ils allaient faire des vérifications, des consultations auprès d’amis, créer des comités, etc. Même pire, le PLQ a continué à afficher sa totale indifférence envers les personnes âgées démunies comme le fait de remplacer des vraies pommes de terre par : « Le gouvernement Couillard endosse les patates en poudre dans les CHSLD » (Le Journal de Montréal, 15 juin 2016). Des patates en poudre pour les vieux pauvres et du homard et du grand cru au dîner pour Jacques Chagnon, le président libéral de l’Assemblée nationale et lors de tournées bidon de nos députés à l’étranger. Comme le conservateur Mike Harris l’avait fait en Ontario pour les assistés sociaux, Gaétan Barrette a préparé des recettes beau, bon, pas cher pour les CHSLD : « Les recettes du doc Barrette déjà critiquées » (Le Journal de Montréal, 7 mars 2017). Il faut être raisonnable et faire comme 12 CHSLD : « Plusieurs produits comme les raisins, le chou-fleur et le bacon ont été retirés des menus » (Le Journal de Montréal, 15 juin 2016). Moi, à la lecture du titre de cet article du Journal du 30 juin 2016, ma première et dernière réflexion a été de me dire qu’il y a certainement une façon de faire plus et mieux avec moins : « Seulement 2.17 $ par repas dans les CHSLD ». « Seulement » vous dites, moi je trouve ça beaucoup 2.17 $ par repas. Gaétan a-t-il consulté Ricardo pour concevoir son menu?

Ah oui, à un colloque d’experts et de sages tenu pour discuter des repas à 2 $ servis aux aînés dans les CHSLD : « Québec paie un repas et des collations à 87 $ par personne pour discuter des repas à 2 $ des CHSLD » (Le Journal de Montréal, 24 janvier 2017). Barrette devrait consulter François Lambert qui pourrait lui confectionner un menu à moins de 2 $ par repas, lui qui fait une épicerie à 50 $ par semaine avec deux enfants à charge (TVA Nouvelles, 15 mars 2018).

Et quoi d’autres pour faire mieux avec moins

« Des quotas de couches existeraient dans les CHSLD » (Le Journal de Montréal, 11 novembre 2016). Bravo au PLQ, il fallait juste y penser. Oh j’oubliais : message aux vieux pauvres, il ne faut pas exagérer, un bain hebdomadaire c’est bien assez. C’est même peut-être trop généreux au goût du PLQ, ce qui a initié un nouveau racket : « Marché noir pour les bains des aînés en CHSLD » (Le Journal de Montréal, 16 avril 2015). Ce qui a fait « pomper » les bonzes du PLQ, c’est que les vieux qui commandaient des bains au noir ne payaient pas la TVQ et que ceux qui les donnaient ne déclaraient pas au fisc ces revenus.

Et le comble est venu de la nouvelle recrue de la CAQ

Vous le savez, l’ex-ministre des Aînés Marguerite Blais a été limogée par le PLQ et repêchée par la CAQ. La devise de la dame devrait être : pourquoi faire compliquer quand la solution est si simple et tellement économique! Pourrais-je demander à certains journalistes et chroniqueurs, par respect pour les vieux, d’arrêter de nous présenter cette transfuge comme une « progressiste »? Est-ce trop demander? Bon, revenons à Marguerite Blais qui, en 2009, lorsqu’elle était ministre libéral des Aînés, avait suggéré comme solution au problème chronique des personnes âgées des clowns : « La ministre Blais prend le parti des clowns dans les CHSLD » (Le Devoir, 21 mai 2009).

En CHSLD, les personnes âgées sont maltraitées par l’État en raison d’un sous-financement chronique et la dame propose la venue de bouffons pour mieux rire d’eux. Et la CAQ qui en fait une candidate « vedette ». Et c’est avec ce type de candidature que la CAQ mène toujours dans les sondages...