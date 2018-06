Métro aérien: un «bidule» et une «perte de temps», réplique la Ville de Québec

La Ville de Québec ferme la porte à double tour au consortium qui fait la promotion d’un métro aérien, refusant de «perdre son temps» à analyser plus à fond un «bidule» moussé par des promoteurs qui «manquent de rigueur».

Le bras droit du maire Régis Labeaume, Rémy Normand, n’a pas mâché ses mots lors d’une conférence de presse, jeudi après-midi, en réaction à l’opération séduction du consortium PwC-Arup-Solutrans-Loctrans dans la capitale la veille.

M. Normand, qui préside le Réseau de transport de la Capitale et qui est vice-président du comité exécutif de la Ville, n’a jamais vu la présentation détaillée du groupe ni aucun document du consortium. Il s’est notamment basé sur les reportages des médias pour tirer ses conclusions sur le projet qui de métro aérien qui met de l’avant la technologie de monorail Habegger, moins coûteuse et moins invasive selon les prétentions du groupe.

«C’est le genre de bidule qui fait bien dans des expositions universelles, dans des parcs d’attractions comme Walt Disney, il y en a partout mais vous remarquerez qu’ils sont surtout concentrés dans ces endroits-là et la plupart du temps, il n’y a pas d’aller-retour, on fait toujours la même boucle dans le même sens alors pour nous, il faut dédoubler la structure. Ça n’a pas du tout le même impact visuel», a-t-il lâché, critiquant l’aspect esthétique d’une telle infrastructure.

Simulations visuelles

Pour illustrer son point, la Ville de Québec avait même préparé des simulations de l’impact visuel d’un métro aérien sur la rue Saint-Jean près de l’avenue Turnbull et dans le secteur de la rue Saint-Paul, à proximité de la gare du Palais. «Imaginez ça sur Saint-Jean ou même sur René-Lévesque, il y aurait un tollé de protestation. Personne ne voudrait avoir ça devant de chez-eux. Pour moi, ça m’apparaît clair.»

Rémy Normand a également critiqué d’autres segments du tracé proposé par le consortium, lequel ne dessert pas le cœur de Limoilou. «Sur la Rive-Sud, ils le font passer à quelque part dans le champ entre la 20 puis Guillaume-Couture, ça ne fait pas de sens. Pour moi, il y a un manque de rigueur, c’est évident. C’est de pitcher des affaires sur la place publique puis espérer avoir une réaction.»

Le tramway, une solution «éprouvée»

On pourrait le regarder, l’analyser et tout ça mais pour nous, ça serait une perte de temps. La solution qu’on a (le tramway et le trambus), elle est financée à 100 %, elle est robuste, elle dessert 74 % (des grands générateurs de déplacement) et 65 % de la population», a-t-il renchéri. «C’est une solution éprouvée et fiable».

M. Normand rappelle que plusieurs partisans du monorail s’étaient fait entendre lors des consultations publiques et dit avoir examiné toutes les possibilités avant de jeter son dévolu sur le projet de réseau structurant actuel. Même si la technologie proposée n’est pas la même que celle qui a été étudiée par la Ville, «il n’y a rien qui vient significativement changer notre perception par rapport à tout ce qu’on a vu dans les mémoires»

«On ne peut pas se laisser distraire par toutes sortes de personnes qui viennent lancer des affaires sur la place publique sans que ce soit documenté au niveau des coûts. Mettez-vous à ma place...si j’avais fait ce qu’ils ont fait, vous nous auriez rentré dedans pas à peu près.»

Dévier les infrastructures souterraines

Il croit par ailleurs qu’il serait impensable de ne pas déplacer les utilités publiques souterraines sous l’infrastructure proposée, contrairement à ce que le consortium prétend, afin d’économiser.

«Si jamais il y a un employé de la Ville ou de l’Hydro qui s’en va en-dessous de cette structure-là pour travailler dans le sol, je pense que la CNESST ne sera pas loin pour dire d’arrêter ça. On peut tu se permettre de ne pas dévier les infrastructures ? Je ne pense pas.»