Ne vous surprenez pas si vous apercevez un satellite écrasé sur une voiture stationnée sur la rue Saint-Paul. Les nouvelles œuvres des Passages insolites, devenues une signature visuelle particulière de la ville depuis maintenant cinq ans, susciteront encore les réactions des passants.

Les neuf nouvelles œuvres d’art public temporaires ont été inaugurées jeudi. L’initiateur du projet, Vincent Roy, fondateur d’EXMURO, a souligné que cette année, les artistes avaient comme défi d’intégrer l’histoire et le patrimoine à leur réflexion artistique. C’est ainsi que certains ont travaillé en étroite collaboration avec l’historien José Doré.

Pour son cinquième anniversaire, des œuvres marquantes des dernières années ont été relocalisées dans d’autres arrondissements de la ville. C’est le cas de L’Odyssée, de Cooke-Sasseville, sans oublier Le passage migratoire, de Giorgia Volpe, qu’on peut admirer au parc de la Pointe-aux-Lièvres.

Voici un coup d’œil sur les nouvelles œuvres.

Les entrailles du futur, du Collectif 5

Photo Simon Clark

Lorsque la copropriétaire du restaurant Laurie Raphaël, Suzanne Gagnon, a pris la décision de fermer sa terrasse cet été, elle a tout de suite eu l’idée d’offrir son espace extérieur pour une œuvre d’art public. Il s’agit d’une première association entre les Passages insolites et un commerçant.

« C’est à l’image du restaurant. C’est ouvert sur le monde, la jeunesse. On est fier de démontrer notre engagement pour les arts », a-t-elle commenté.

Les étudiants en architecture de l’Université Laval ont conçu de grands pans de murs, sobres, disloqués, écartés, reliés par des câbles, comme une ligne du temps qui se dirige vers le futur. L’œuvre porte le message d’un avenir rempli de tensions et d’incertitudes.

► Située sur la terrasse du Laurie Raphaël

Alouette, de Brandon Vickerd

Photo Simon Clark

L’artiste ontarien Brandon Vickerd, professeur de sculpture à l’Université York, à Toronto, et président de son département d’art visuel, a conçu une réplique du premier satellite artificiel canadien, l’Alouette, lancé en 1962. Écrasé sur une voiture stationnée sur la rue Saint-Paul, il rappelle « la promesse d’un avenir meilleur annoncé par la modernité ».

► Face au 67, rue Saint-Paul

Les heureux naufragés, de Demers-Mesnard

Photo Simon Clark

Cette œuvre flottante abrite une faune « surréelle et éclectique », posant la question des changements climatiques, entre autres, tout en nous invitant à réfléchir à un monde plus harmonieux. L’île mystérieuse et fantastique, qui a dérivé jusqu’au bassin Louise, est habitée par d’étranges animaux bleus. L’œuvre s’illumine elle aussi à la nuit tombée.

► Bassin Louise

Un monument pour Mary Ann, de Jean-Robert Drouillard

Photo Courtoisie

L’imposant buste de Mary Ann rend hommage à cette esclave amérindienne qui s’est échappée de chez son propriétaire, un aubergiste de place Royale, en août 1777. L’œuvre nous rappelle que l’esclavagisme existait aussi en Nouvelle-France. Le buste fait face à celui de Louis XIV, mettant ainsi les deux personnages sur le même pied d’égalité.

► À place Royale

Les fleurs d’eau, de Jean-Yves Vigneau

Photo Courtoisie

Résident de Gatineau mais originaire des Îles-de-la-Madeleine, le travail de l’artiste Jean-Yves Vigneau tourne beaucoup autour de l’eau. Cette œuvre poétique qui monte et descend au gré des marées nous fait penser à des nénuphars. Il s’agit de tiges posées sur des assiettes qui s’illuminent le soir venu.

► À la batterie Royale, angle Dalhousie et du Marché-Champlain