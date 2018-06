PME de Montréal: un nouveau géant du kombucha en devenir

MONTRÉAL – Légèrement pétillant, peu sucré et rempli de probiotiques, le thé fermenté kombucha connait une popularité croissante au Québec. Pour répondre à cette demande, l’entreprise Y Kombucha investit 500 000 $ dans son usine de l'arrondissement de Saint-Laurent.

«Nous sommes en train de passer d’une production artisanale, à une production industrielle, en gardant la même philosophie!» a lancé jeudi Gardy Fury, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Chanteur et comédien, il est aussi le président de Y Kombucha. Récemment, il a conclu une entente de distribution avec Sobeys, la maison-mère de l’épicier IGA, qui permettra de distribuer ses boissons dans 2000 points de vente à travers le Québec.

«Nous passerons d’une production annuelle de 300 000 litres à plus d’un million. Ça pourrait même aller plus loin», a indiqué le dirigeant, passionné par le kombucha depuis plusieurs années.

Une quinzaine d’entreprises commercialisent actuellement le kombucha au Québec. Pour se démarquer, la PME Y Kombucha produit notamment des boissons aux parfums uniques.

«Notre saveur houblon séduit énormément les consommateurs. On sent les agrumes, le litchi et le houblon», a dit Pierre-Paul Martin, maître-brasseur.

La vague santé

En surfant sur la vague santé, l’entreprise de Gary Fury prévoit décupler son chiffre d’affaires cette année. «La demande explose et nous devons l’anticiper», a-t-il dit.

Au Québec, la consommation de ce thé fermenté a connu une croissance de 30 %, l’an dernier seulement.

Les propriétés santé et la recette du kombucha, une boisson millénaire d’origine mongole, expliquent en grande partie son succès. «On le concocte à partir de champignons, de bactéries et de thé. Et ses propriétés sont multiples, c’est un antioxydant qui favorise la saine digestion», a souligné M. Martin.

Y Kombucha espère être présent aux quatre coins du Québec cette année et lorgne les opportunités d’affaires ailleurs au Canada.