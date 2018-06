La sénatrice Rosa Galvez (Québec – Bedford) a récemment décerné la médaille du 150e anniversaire du Sénat à quatre scientifiques du Québec lors d’une cérémonie au Sénat du Canada.

Les quatre scientifiques honorés sont les Drs Jacques Corbeil, Jean-Marie Konrad et Jacques Locat, tous de Québec et le Dr Normand Mousseau, de Montréal. De par leur recherche, ces scientifiques ont fait progresser la science et l’innovation au Québec, au Canada et sur la scène internationale. Ils excellent dans les domaines du génie, de la géologie, de la biophysique, de la nanoscience et de la génomique. Les médailles sont décernées par les sénateurs à des Canadien(ne)s dont la générosité, le dévouement, le bénévolat et le travail acharné contribuent à faire de leur communauté un meilleur endroit où vivre.

60 ans de mariage

André Côté et Simone Lemelin (photo) célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Le couple de Québec, qui s’était marié à l’église Saint-Jean-Baptiste de Québec le 28 juin 1958, a eu trois enfants : Sylvie (Stéphane Thivierge), Jean (Linda Dionne) et Richard (Karo Larocque) et il a six petits-enfants : Raphaël, Alexandre, Ian-Éric, Éléonard, Florence et Sara-Maude. Toutes mes félicitations.

60 ans de mariage

Lauréat Fréchette et Armande Ferland, de Lévis (Saint-Nicolas), célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Le couple, marié le 28 juin 1958 à l’église de Saint-Apollinaire, a deux filles (Johanne et Linda) et trois petits-enfants. Toute la famille les félicite.

C Hôtels et Noah Spa à Rimouski

Après des rénovations majeures de près de 9 M$ au cours des derniers mois, l’Hôtel Le Navigateur de Rimouski du Groupe Drapeau a récemment pris les couleurs du Réseau C Hôtels. Le Réseau a de plus annoncé un autre investissement important au centre-ville de Rimouski. Le projet, d’une valeur de 10 M$, comprendra la construction d’un Noah Spa, un concept de spa exclusif au Canada avec son bassin eaunergique avec stations de jets de massage aux bienfaits thérapeutiques éprouvés, de même que la réalisation de 14 condos de luxe avec vue sur le fleuve. Sur la photo, de gauche à droite : René Bélanger, copropriétaire Le Navigateur; Jean Grégoire, président réseau C Hôtels; Éve-Marie Lortie, ambassadrice du réseau C Hôtels et du Noah Spa, et Gonzague Drapeau, copropriétaire Le Navigateur et président du Groupe Drapeau.

Prix reconnaissance

Le club FADOQ les Aînés de L’Ancienne-Lorette a récemment obtenu un prix reconnaissance pour son renouvellement des membres lors de l’Assemblée générale annuelle de la FADOQ Québec Chaudière-Appalaches. Sur la photo, de gauche à droite : Jean-Louis Bergeron, premier vice-président de la FADOQ des régions de Québec Chaudière-Appalaches; Grace Levesque, présidente du Club, et André Lafrance, représentant du secteur Louis-Hébert.

Anniversaires

Robert Laforce (photo), le plus âgé des opticiens indépendants du Québec à pratiquer sa profession (4821, boulevard de l’Ormière à Québec), 74 ans... Vincent Bolduc, chroniqueur et comédien québécois, 40 ans... Terez Montcalm, chanteuse, 55 ans... John Elway, quart-arriè­re de la NFL (1983-98 : Broncos), 58 ans... Claire Lamarche, animatrice québécoise, 73 ans... Fernand Labrie, endocrinologue et chercheur québécois, 81 ans.

Disparus

Le 28 juin 1993. Jean-Maurice Bilodeau (photo), 69 ans, homme de radio et commentateur sportif (TVA)... 2016. Scotty Moore, 84 ans, le guitariste d’Elvis Presley... 2016. Buddy Ryan, 82 ans, ancien coordonnateur de la légendaire brigade défensive des Bears de Chicago des années 1980... 2016. Pat Summitt, 64 ans, la légendaire entraîneuse de l’équipe féminine de basketball de l’Université du Tennessee... 1981. Terry Fox, 23 ans, l’idole et l’inspiration de millions de Canadiens.