[QUIZ] Quel genre de coloc es-tu ?

Quiz

Super bien! Je l’invite à souper et à regarder un film. On discute dans le salon jusqu’aux petites heures du matin.

Je sors mon balai Swiffer Sweeper et je lave ça rapido : trop pratique, ça s’utilise avec un linge sec et un mouillé!

Coloc fantôme

Ado

BFF

Clean freak

Tu es le coloc fantôme. On ne peut pas dire que tu es très casanier. Tu n’es jamais à la maison : tu as une grosse vie sociale, tu travailles beaucoup… ou tu es toujours chez ta tendre moitié. Même si tu n’es pas là, tu restes un coloc exemplaire. Tu passes le Swiffer de temps en temps, tu fais ta part de ménage et tu paies ton loyer à temps, et c’est ça l’important!

Tu es l’ado à entretenir. Tu vis probablement ta première colocation – et ça parait. Peut-être que ton coloc est trop gentil pour te le dire, mais il doit être tanné de passer le Swiffer derrière toi pour nettoyer, ramasser la poussière et les cheveux qui traînent et payer ta part du loyer parce que tu as trop dépensé en vêtements le mois dernier. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a place à l’amélioration!

Tu es le meilleur ami. Pour toi, la colocation est une forme de vie en communauté et/ou de mariage. Tu aimes partager la nourriture, inclure ton coloc dans ta vie sociale et faire des rendez-vous ménage avec vos Swiffer assortis tous les dimanches.