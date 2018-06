Sam Smith et Brandon Flynn de «13 Reasons Why» ne sont plus en couple

Tout porte à croire que Sam Smith et son amoureux Brandon Flynn ont mis fin à leur romance après environ 9 mois en relation.

Bien que les deux ont été vus ensemble le 15 juin dernier, Sam vient de supprimer toutes les images de Brandon et lui sur son Instagram.

Une publication partagée par Sam Smith (@samsmithworld) le 29 Mai 2018 à 10 :20 PDT

De plus, les deux ex-amoureux ne se suivent plus sur Instagram... Ça sent la rupture houleuse!

Les rumeurs de relation se sont amplifiées en 2017, après que la paire ait été photographiée durant un rendez-vous romantique. Ni Sam, ni Brandon n’ont commenté sur cette possible rupture. À suivre.