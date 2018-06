Stephen Harper prévoit une visite à la Maison-Blanche

OTTAWA – L'ancien premier ministre Stephen Harper prévoit effectuer une visite à la Maison-Blanche dès mardi prochain, a révélé CTV News mercredi soir.

Selon la chaîne télévisée, il compte notamment rencontrer le conseiller à la sécurité nationale John Bolton, qui était l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU alors que M. Harper était premier ministre.

Cette visite dans la capitale américaine surviendra au lendemain de l'entrée en vigueur des tarifs douaniers décrétés par Ottawa contre de nombreux produits américains, en guise de représailles à l'imposition de surtaxes de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium par les États-Unis.

Selon CTV News, Stephen Harper n'a pas avisé le bureau du premier ministre Justin Trudeau de cette visite aux États-Unis, ni l'ambassade canadienne à Washington ou le ministère des Affaires étrangères.

Le bureau de l'ancien premier ministre n'a pas commenté cette visite.

M. Harper a donné son avis sur les relations canado-américaines à quelques reprises, ces dernières semaines. Notamment, il a affirmé mercredi, à Londres, qu'il croit que les politiques du président Donald Trump mettant de l'avant «l'Amérique d'abord» se poursuivront après le départ de l'actuel dirigeant de la Maison-Blanche.

«Peu importe que Donald Trump ait du succès ou non comme président, ultimement, je crois que le changement d'approche qu'il amène, jusqu'à un certain point, selon moi, va perdurer au-delà de sa présidence», a-t-il affirmé lors d'un panel de discussion du Groupe des cinq (Five Eyes), une alliance visant l'échange de renseignements entre le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

M. Harper a aussi profité de sa tribune pour affirmer que, selon lui, les États-Unis font fausse route en s'imaginant pouvoir se passer de leurs alliés tout autour du monde.

Au début du mois, l'ancien premier ministre avait accordé une entrevue à Fox News durant laquelle il avait soutenu qu'à son avis, le président Trump se trompe de cible en s'attaquant au Canada dans le domaine du commerce.