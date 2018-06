«Tant mieux si Tavares s’en vient à San Jose» - Marc-Édouard Vlasic

Marc-Édouard Vlasic serait évidemment ravi de voir John Tavares arriver à San Jose. Mais dans le cas contraire, il ne serait pas dévasté pour autant.

C’est ce qui ressort du point de presse du défenseur des Sharks, jeudi, en marge du tournoi de golf annuel de l’attaquant du Canadien de Montréal Phillip Danault à Victoriaville.

«C’est intéressant que les Sharks veulent aller chercher Tavares. On n’avait pas de Tavares avant, donc même s’il ne signe pas avec les Sharks, on ne le perd pas, a indiqué Vlasic. J’attends de voir sa décision. S’il vient avec les Sharks, c’est tant mieux, on va avoir une super bonne équipe. S’il ne vient pas, on aura de la place pour aller chercher quelqu’un d’autre.»

Autre point d’interrogation chez les Sharks : Joe Thornton disputera-t-il une 14e saison à San Jose.

Vlasic croit que l’attaquant d’expérience sera de retour.

«Je l’espère. C’est un très bon joueur qui peut encore nous aider. Le connaissant, il va sûrement signer à San Jose, après avoir vu quels joueurs s’ajouteront à l’équipe.»