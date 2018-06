Transport supervisé par le SPVM: le BEI enquête après qu’un détenu eut été blessé

MONTRÉAL – Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a ouvert une enquête jeudi après qu’un détenu de 50 ans eut été «blessé gravement» pendant qu’il était détenu et sous la responsabilité du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L’incident est survenu en matinée dans un fourgon cellulaire alors que le SPVM escortait cinq détenus vers la Cour municipale de Montréal, selon les informations partagées par le BEI, qui a mis huit de ses enquêteurs sur cette affaire.

«À l’arrivée, un détenu serait tombé et se serait cogné la tête sur le sol du garage, a indiqué le BEI, par communiqué. Les policiers l’auraient aidé à se relever et l’auraient conduit, avec les autres, en détention. Une fois en détention, d’autres policiers auraient noté que l’homme avait une bosse sur la tête. Il aurait été évalué par des professionnels d’Urgences-santé qui auraient indiqué un possible traumatisme crânien. Il a été transporté à l’hôpital où il est toujours en observation.»

L’enquête «permettra notamment de déterminer si ces informations sont exactes», a ajouté le BEI.

La Sûreté du Québec va participer à l’enquête en déléguant un technicien en identité judiciaire.