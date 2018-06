Un homme de 65 ans manque à l'appel à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec sollicite l'aide de la population afin de localiser Jacques Bélanger, 65 ans, de Québec.

Selon la police, il aurait été déposé par un taxi dans le secteur du Quai des Cageux sur le boulevard Champlain ce matin vers 8 h 30. M. Bélanger fréquente également la rue Cartier. Les autorités ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité s’il ne reçoit pas les soins appropriés à son état.

Jacques Bélanger, 65 ans

5'7'' (1,70 m)

135 lbs (61 kg)

Cheveux gris avec calvitie

Yeux bruns

Il serait habillé sobrement et pourrait porter un chandail noir et bleu, des jeans bleus et des lunettes pour la vue.

Si vous apercevez cette personne, composez le 9-1-1 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR (2447).