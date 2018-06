Un vidéoclip posthume du rappeur XXXTentacion mettant en scène ses funérailles publié 10 jours après sa mort

Le rappeur floridien XXXTentacion, abattu la semaine dernière à Miami, revient des morts pour un dernier vidéoclip.

Celui qu’on surnomme «X» a lui-même supervisé la réalisation du vidéoclip de sa chanson SAD!. Son label a décidé de le publier 10 jours après sa mort.

Mis en ligne il y a environ trois heures, le vidéoclip a déjà amassé plus de 4,5 millions de vues.

Le clip est particulièrement troublant alors qu’on voit le rappeur assister à ses propres funérailles et se battre avec son cadavre.

La chanson SAD! avait amassé 10,4 millions d’écoutes le 19 juin, un jour après la mort de XXXTentaction. Le Floridien de 20 ans battait ainsi le record du plus grand nombre d’écoutes sur Spotify en une journée détenu par Taylor Swift (10,1 millions pour Look What You Made Me Do).

Ce vidéoclip n’est pas le premier de X qui fait jaser. Dans le clip de Look At Me!, l’artiste force un jeune garçon blanc à se pendre devant les yeux d’un autre enfant noir.