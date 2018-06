Une carrière bientôt terminée et une autre qui commence

L’enquêteur Roger Ferland n’avait pas d’autre choix que de prendre le volant du véhicule de patrouille jeudi soir, parce qu’il ignorait comment fonctionnait l’ordinateur à bord de la voiture.

De père en flic, la soirée a commencé en riant dans la Haute-Saint-Charles pour les policiers Ferland et Ferland. Bien sûr, il a fallu dénicher un uniforme au paternel, qui n’en porte plus depuis des années.

« Je me suis fait agacer. On pensait qu’ils n’en faisaient pas pour mon format ! » a lancé le vieux routier embauché en 1984, à l’âge de 21 ans seulement.

Les tâches ont ensuite été rapidement distribuées puisque la recrue récemment assermentée est beaucoup plus à jour avec les nouvelles technologies.

« On marchait beaucoup avec les ondes radio, à l’époque. J’ai adoré mes années de patrouille. Il faut travailler avec sérieux, mais sans se prendre au sérieux », affirme le père.

Figure connue du Service de police de la Ville de Québec, notamment pour son implication sociale, mais aussi pour son rôle dans l’opération SharQc et le Projet Scorpion, Roger Ferland songe maintenant à se retirer pour enseigner au Cégep Garneau.

Objectif : retraite

« Si tout va bien, en avril 2019 je vais avoir 34 ans de service. Je vais pouvoir prendre ma retraite. C’est mon objectif », explique-t-il.

De son côté, son fils a fait un détour avant de suivre son cours à l’École nationale de police du Québec en 2017.

« En sortant du secondaire, j’en avais parlé avec lui que le métier m’intéressait. Et bizarrement, il m’avait conseillé d’essayer autre chose. C’était peut-être un moment plus difficile de sa carrière. J’ai fait des études en cinéma, en droit et en criminologie avant de revenir vers la police », ajoute Jason-Michel­­­ Michaud-Ferland, 27 ans.

Cette journée inédite dans leur carrière respective restera un excellent souvenir. Le 8 mai 2018, Roger Ferland a même pu remettre l’insigne et le képi à son fils en compagnie du chef Robert Pigeon.

« Je suis très heureux. Je me souviens de lui avoir suggéré de faire autre chose, mais il revient pour les bonnes raisons. La maturité est là et l’attitude aussi. On a tellement besoin que les gens aient confiance en nous. Présentement, la critique sociale est difficile. Il faut toujours justifier nos interventions. On est obligés de montrer patte blanche partout. »

Une journée importante

De son côté, l’agent Jason-Michel ne se voit pas derrière un bureau. « La patrouille m’attire beaucoup pour l’instant. Je ne sais pas ce que sera ma réponse dans 5 ou 10 ans, mais pour l’instant j’aime trop bouger et être en première ligne. »

Les larmes aux yeux, Roger Ferland a aussi confié que certaines enquêtes majeures ont exigé beaucoup de temps et d’efforts. La vie familiale et la relation avec ses fils en ont parfois souffert. « Pendant cinq ans, on ne s’est pas parlé, alors cette journée est importante pour moi. »