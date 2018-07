[VIDÉO] Feels Like Home, de festivaliers à tête d’affiche au FEQ

Alors que la grande majorité des gens s’engageront dans un pèlerinage vers les plaines d’Abraham pour The Weeknd le 5 juillet prochain, des petits gars de Québec fouleront les planches de l’ANTI Bar & Spectacle au même moment.

Le journaldequebec.com est allé à la rencontre des membres de Feels Like Home pour voir comment le groupe de metalcore appréhendait le spectacle.

«Ça va être une autre envergure. C’est pas le même monde qui va être là. Ça va être du monde qui va être curieux. Ça va être des journalistes qui vont être là. On ne sait pas à quoi s’attendre!», a indiqué le chanteur Michael Cyr-Landry.

Parlant d’envergure, le band se prépare également à un autre gros spectacle où il sera la première partie d’Avenged Sevenfold et de Bullet For My Valentine, à Rimouski, le 19 juillet prochain.

«Ça fait super peur, a laissé tomber Cyr-Landry. Ça va être une approche différente. On va commencer à pratiquer ce que l’on dit entre les chansons. Il y a toujours une partie improvisée... Je ne peux pas arriver là-bas et dire que je me garroche. Je risque de bloquer. Ce n’est pas un show qu’on va jouer devant 400 personnes...», a affirmé le chanteur.

Ce dernier nous a d'ailleurs donné une leçon de chant à la fin de l'entrevue. Notre producteur de contenus numériques voulait absolument apprendre à screamer. Malheureusement pour lui, il eu mal à la gorge pendant deux semaines.

Feels Like Home a sorti un premier album en 2015 et plus récemment, leur dernier EP, The Dark Chapters, a vu le jour en mars dernier.