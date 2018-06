12 activités à faire pendant le long week-end dans la Vieille Capitale

Qui dit Fête du Canada dit aussi long week-end! Histoire de profiter du beau temps (et de la canicule!) voici de nombreuses activités à faire dans la Vieille Capitale au cours de cette fin de semaine de trois jours!

Samedi 30 juin

Photo Julian Hochgesang, Unsplash

Festibière de Lévis (jusqu’au 1er juillet)

Quai Paquet

Le Festibière a tout ce qu’il faut pour rafraîchir les amateurs de bière au cours de la canicule! L’entrée est gratuite et ouverte à tous, même les enfants pourront profiter des fontaines d’eau! Art et musique sont aussi au rendez-vous de cet événement qui se déroule du 28 juin au 1er juillet.

Cliquez ici pour tous les détails

Photo Holly Mandarich, Unsplash

Festi sup

Club nautique du lac Beauport

Démo de SUP, SUP Yoga, SUP fitness, course amicale, musique, bref il y aura tout ce qu’il faut pour profiter du beau temps à la plage!

Cliquez ici pour tous les détails

Photo Jose Morales, Unsplash

Gala de lutte en avant-match des Capitales

Stade Canac

Lutte et baseball... voici le duo proposé samedi au Stade Canac, alors que la NSPW sera présente sur la terrasse Métro pour présenter un gala de lutte juste avant le match des Capitales!

Cliquez ici pour tous les détails

Photo Gary Sandoz, Unsplash

Park-O-Matik sous les étoiles

Centre Horizon

Soirée dansante au rythme du Rock’n’roll des années 50 et rassemblement de véhicules antiques sont prévus au Centre Horizon! On promet un «décor inspiré d’un bal des finissants de 1959!» Ça promet!

Cliquez ici pour tous les détails

Photo Conner Baker, Unsplash

Rooftop party la Fièvre Latine au centre-ville

Hôtel Hilton

Si vous avez la musique latine dans le sang, sachez qu’une fête aura lieu sur le toît du Hilton avec au menu piscine, cours de bachata, et musique des DJs Chupito et Alec6!

Cliquez ici pour tous les détails

Photo Thomas Habr, Unsplash

Food trucks et film extérieur (Jumanji)

Marché Jean Talon

Les gourmands seront servis au Marché Jean Talon alors qu’une journée Food Truck est prévue suivi d’une soirée cinéma extérieur alors que le nouveau film Jumanju sera projeté dès la pénombre sur un écran gonflable! Il ne suffit que d’apporter ses chaises et couvertures!

Cliquez ici pour tous les détails

Dimanche 1er juillet

Photo Mark So, Unsplash

Matin Tai-Chi au SPOT

Dès 10h30, un atelier de Tai-Chi, présenté par Kung-fu Québec, aura lieu au SPOT! Cet art martial créé il y a environ 900 ans a plusieurs bienfaits et permet notamment «d'approfondir et d’entretenir un équilibre entre les différents niveaux de son être».

Cliquez ici pour tous les détails

Photo Dominic Lowyears, Unsplash

Yoga géant de la fête du Canada

Plaines d’Abraham

Si vous êtes plus du type yoga, de nombreux ateliers gratuits auront lieu dimanche à Québec à commencer par un événement géant sur les Plaines d’Abraham pour la fête du Canada! «Cette séance de 70 minutes vous fera découvrir (ou pratiquer) le yoga fluide et dansant de style vinyasa»! Apportez votre tapis et votre bouteille d’eau.

Cliquez ici pour tous les détails

Photo Form, Unsplash

Yoga et mimosas

Cour arrière du Festibière

Un atelier de yoga un peu plus festival aura lieu quant à lui à la Cour arrière du Festibière alors que des mimosas à rabais seront proposés aux yogis après la séance! Tous les niveaux sont les bienvenus. Suffit d’apporter son tapis et le tour est joué!

Cliquez ici pour tous les détails

Photo Alexander Mils, Unsplash

Yoga matinal

Marina Saint-Roch

On vous propose de profiter de l’air frais du matin sur les berges de la rivière Saint-Charles avec une séance gratuite de yoga à la Marina Saint-Roch! Rien de mieux pour débuter son dimanche! N’oubliez pas votre tapis et votre bouteille d’eau.

Cliquez ici pour tous les détails

Photo Vincent Tantardini Unsplash

Visite gratuite des musées

Divers musées

Si vous avez envie d’échapper à la chaleur de la canicule, vous pouvez en profiter pour visiter les différents musées de la Vieille Capitale (et de la province!) qui ouvrent leurs portes gratuitement tous les premiers dimanche du mois! C’est le temps d’en profiter!

Cliquez ici pour tous les détails

Photo Nik MacMillan, Unsplash

Soirée BBQ libre-service et feu de camp

Au SPOT

Plusieurs BBQ seront en libre-service au SPOT! Suffit d’apporter sa nourriture et de profiter de l’endroit pour déguster son festin! Et pour bien clore cette soirée, tout le monde est invité à se rassembler autour d'un feu de camp! Des guimauves seront en vente pour les dents sucrées.

Cliquez ici pour tous les détails