DINEL, Huguette



Au centre d'hébergement de Charlesbourg, le 26 juin 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Huguette Dinel, épouse de monsieur Ronald Métivier, fille de feu dame Irène Morel et de feu monsieur Lucien Dinel. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 11h30 à 13h15.Les cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel de Saint-Émile. Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses enfants: Johanne Bégin (Raynald Blanchette), Sylvie Bégin (Pierre Chamberland), Marco Bégin (Claire Charron), Benoît Bégin (Florence Verrette), Alain Métivier (Chantale Gignac), Pierre Métivier, Sylvie Métivier, Nathalie Métivier (Philippe Lemieux); ses petits- enfants: Jean-Philippe, Nicolas, Jonathan, Catherine et Maxime; son frère: Laurent Dinel; son beau-frère: Jean-Noël Métivier (Thérèse Morin), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Dinel et Métivier; ses amis: Richard et Ghislaine Vigneault, Claire Lachance, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.