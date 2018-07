Manger bio et local peut coûter moins cher : voici la preuve

Les paniers de légumes peuvent être un excellent moyen de réduire vos dépenses et de mieux vous nourrir.

Ayant finalement développé un pseudo sens des responsabilités, j’étais désespérément à la recherche d’un moyen d’avoir un impact positif sur l’environnement, sans avoir à déployer un effort incroyable.

C’est en surfant sur le web que j’ai découvert les paniers de fruits et de légumes frais et biologiques, distribués par les agriculteurs québécois.

« Acheter bio, ça coute bien trop cher ! »

Puisque je suis fan de deals honnêtes, j’ai fait ma recherche pour savoir si ça valait vraiment la peine de m’inscrire.

Pour se procurer un panier hebdomadairement, les prix varient généralement entre 20 et 30$ pour 1 à 2 personnes.

J’ai donc comparé les prix qu’on retrouve en épicerie à ceux de trois fermes: Les jardins de la résistance, à Ormstown, le potager André Samson, à Farnham et la ferme de la coulée douce, à Saint-Antoine de Tilly.

J’ai utilisé le panier type* de chaque entreprise et comparé les prix avec ce qui est affiché sur les sites internet de 4 supermarchés : Maxi, Provigo, IGA et Metro.

(* = option biologique non disponible sur le site web)

Pour la même quantité de légumes, les prix en épicerie sont parfois jusqu’à 30$ plus élevés.

Les épiceries ne sont majoritairement pas équipées avec une grande sélection d’aliments biologiques ou québécois, et quand ils le sont, les prix frôlent l’inabordable.

Une action simple et positive

Bien que les points de chute ne soient pas aussi accessibles que les nombreuses chaines de commerce d’alimentation, et que l’éventail des produits offerts est plus restreint, les retombées positives d’acheter des aliments d’ici sont nombreuses et bénéfiques pour notre société.

En plus d’encourager le commerce d’ici, en achetant local et biologique, vous êtes en mesure de savoir d’où proviennent les aliments que vous consommez.

Vous raccourcissez également le trajet que font vos aliments entre le champ et l’assiette; ils sont donc beaucoup plus frais que ceux qu’on trouve en épicerie.

Si vous voulez en savoir plus, voici une liste d’entreprises québécoises qui offrent ce service :

- Équiterre : un réseau de « fermiers de famille » qui fournit un outil en ligne pour faciliter la prise de contact avec ceux près de chez vous. Les fermiers de famille avec lesquels ils collaborent sont quasiment tous certifiés biologiques, et ont des points de chute partout à travers le Québec.

- Les fermes Lufa : offrent des paniers de fruits et légumes, mais également une panoplie d’autres produits frais et locaux.

- Second Life : donnent une seconde vie aux fruits et légumes difformes qui sont rejetés par l’industrie alimentaire, afin d’éviter le gaspillage.

- En direct de la ferme : coopérative de solidarité à but non lucratif qui compose et livre des paniers de légumes et fruits, mais offrent aussi de la viande, des produits laitiers et œufs. Le tout de préférence locale et biologique.

- Bio Locaux : un regroupement de fermes biologiques qui offrent des paniers de fruits et légumes variés.

* Les paniers ne contiennent pas nécessairement tous les fruits et légumes dans la liste. La comparaison est faite avec les exemples de paniers fournis sur les sites internet des fermes. La variété d'aliments dépend de la saison.