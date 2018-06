500 millions $ par année sur le système de paie Phénix

OTTAWA – Il en coûtera 500 millions $ par année aux contribuables canadiens pour stabiliser et continuer d’exploiter le catastrophique système de paie Phénix, selon un rapport publié vendredi.

Le système affecte plus de la moitié des 300 000 fonctionnaires fédéraux depuis maintenant plus de deux ans. Certains ont été trop payés et d’autres n’ont carrément pas été payés pendant des mois.

Au 31 mars 2018, Phénix a déjà coûté un peu plus de 1 milliard $ au fédéral, note le document préparé par le secrétariat du Conseil du trésor.

Or, l’exploitation et la stabilisation du système entraîneront encore des dépenses estimées à 496,4 millions $ par année, principalement en «coûts imprévus».

Selon les «meilleures estimations» du Conseil du trésor, il faudra encore environ cinq ans pour stabiliser Phénix.

Le gouvernement fédéral a annoncé dans son dernier budget qu’il allait se débarrasser du système défaillant, qualifié «d’échec incompréhensible» par le vérificateur général dans un rapport paru en mai.

D’ici au remplacement de Phénix, la stabilisation du système et le traitement des problèmes qui y sont liés continuent d’entraîner d’importantes dépenses.

Selon les chiffres publiés en mai, quelque 347 000 cas de problèmes de rémunération restent à être traités.