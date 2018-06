Amisco accueille de nouveaux actionnaires, mais reste québécoise

Le fabricant de meubles Amisco de L’Islet restera de propriété québécoise avec l’arrivée de Desjardins Capital et Investissement Québec comme nouveaux actionnaires.

La famille Poitras reste aussi actionnaire de l’entreprise qui a fait sa marque dans l’industrie du meubles depuis sa fondation en 1954.

Plus de 300 personnes travaillent dans ses usines de Saint-Pascal et de L’Islet, dans la région Côte-du-Sud.

«Nous pourrons ainsi poursuivre notre croissance et assurer le rayonnement d’Amisco. L’ouverture de notre actionnariat à ces nouveaux partenaires nous réjouit puisque nous demeurons actionnaires et continuerons, avec l’équipe de direction, à gérer les opérations courantes», a assuré Réjean Poitras, président et chef de la direction d’Amisco, par voie de communiqué de presse.

Plus de 50% des ventes d’Amisco sont effectuées aux États-Unis. L’entreprise conçoit et commercialise des meubles résidentiels actuels à base d’acier, de bois et de rembourrage qui sont distribués dans plus d’un millier de points de vente au Canada et aux États-Unis.

Les membres de la direction ont rencontré les employés vendredi matin pour les informer de ces changements.

Plus de détails à venir...