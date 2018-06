Barberio confiant en l’avenir

VICTORIAVILLE | Ce n’est pas la première fois que Mark Barberio amorcera une saison avec un contrat de deux ans en poche. Toutefois, c’est la première fois qu’il se sent aussi solidement implanté au sein d’une brigade défensive.

« Je suis vraiment heureux au Colorado. C’est un bon environnement pour moi. Les entraîneurs me font confiance et je m’entends super bien avec mes coéquipiers. Je suis vraiment heureux d’y retourner pour deux autres saisons », a déclaré l’arrière, dont la nouvelle entente a été officialisée le 15 mai.

Avec ce contrat, l’athlète de 28 ans touchera une moyenne de 1,45 M$ par saison. Son pacte précédent, signé avec le Canadien, lui avait rapporté la moitié moins (750 000 $ par saison).

Le fait que l’Avalanche ait accepté de lui offrir ce contrat, même s’il a raté 33 rencontres l’hiver dernier en raison d’une blessure au bas du corps, veut tout dire. On a des plans pour lui.

En tout cas, selon le principal intéressé, le meilleur est à venir.

« Je pense que oui. La position de défenseur, ça prend plus de temps. Au Colorado, on me donne un bon rôle et l’occasion de jouer des minutes. »

Très jeune noyau

Le meilleur semble également devant pour l’Avalanche. Déjà, la troupe de Jared Bednar a fait un pas de géant par rapport à la saison 2016-2017. Son bond de 47 points au classement constitue le quatrième plus élevé de l’histoire de la LNH.

« On a réellement vécu un gros changement. On doit continuer de travailler de la même façon. On doit être une équipe rapide qui joue de façon intense », a indiqué Barberio.

« Nos meilleurs joueurs, Nathan MacKinnon [22 ans] et Mikko Rantanen [20 ans], sont encore jeunes, alors l’avenir est vraiment brillant au Colorado », a-t-il poursuivi.

Barberio aurait pu ajouter les noms de Gabriel Landeskog [24 ans] et d’Alexander Kerfoot [23 ans] devant lesquels il reste encore de très bonnes années.

Sang neuf devant le filet

Malgré la résurrection de son équipe, Joe Sakic n’est pas demeuré les bras croisés. Le week-end dernier, à Dallas, il a fait l’acquisition du gardien Philipp Grubauer. En fin de saison, le gardien allemand a permis aux Capitals de maintenir leur erre d’aller, alors que Braden Holtby, de retour d’une blessure, peinait à reprendre son rythme.

« On est très excité par l’acquisition de Grubauer. Il a seulement 26 ans, il a connu une bonne saison avec Washington, il a beaucoup de potentiel. »

Reste à voir l’incidence qu’aura cette acquisition sur l’avenir de Jonathan Bernier, joueur autonome sans compensation.