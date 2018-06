Canicule: le ministère de la Santé appelle à la vigilance

QUÉBEC | Alors que le Québec s'apprête à vivre un épisode de chaleur intense au cours des prochains jours, le ministère de la Santé et des Services sociaux appelle la population à faire preuve de vigilance pour éviter des problèmes de santé.

Selon Environnement Canada, le mercure pourrait atteindre 35 degrés dimanche et 36 degrés lundi, à Montréal. Afin d'éviter les coups de chaleurs et autres maux que peuvent causer les épisodes de chaleur extrême, le ministère a émis plusieurs recommandations, vendredi.

La Direction de la santé publique (DSP) rappelle que les enfants, les bébés, les personnes âgées, en perte d'autonomie et souffrant de maladies chroniques, de problèmes sévères de santé mentale ou de dépendance à l'alcool ou aux drogues sont particulièrement à risque.

«Personne n'est à l'abri des effets de la chaleur extrême sur la santé, mais certaines personnes sont plus vulnérables, a souligné dans un communiqué Yves Jalbert, directeur général adjoint de la protection de la santé publique. Il est important de prendre des nouvelles de ses proches, surtout ceux qui sont en perte d'autonomie ou qui vivent seuls, afin de s'assurer qu'ils se portent bien.»

La chaleur extrême peut causer des maux de tête, des crampes musculaires, la fatigue inhabituelle ou l'épuisement, les urines foncées, l'enflure des mains, des pieds et des chevilles ainsi que, dans certains cas, une température corporelle élevée.

Pour les enfants et les bébés, le DSP recommande aux parents de les hydrater plus souvent, de leur couvrir la tête avec un chapeau à large bord et d'éviter de les laisser à la lumière directe du soleil. Les laisser seuls dans une pièce mal aérée ou dans une voiture stationnée, même avec les fenêtres ouvertes, est à proscrire.

Pour prévenir les maux liés à la chaleur extrême, le DSP invite la population à s'informer à Info-Santé au 8-1-1 ou à consulter un professionnel de la santé. En cas d'urgence, composez le 9-1-1.