Capitales: Jay Johnson surprend les meneurs au classement

Les Capitales ont démarré en lion leur importante série à domicile contre les Miners de Sussex County, battant les meneurs au classement général de la Ligue Can-Am par 5-2, vendredi soir, au Stade Canac.

Ce 24e succès saisonnier permet aux équipiers de Patrick Scalabrini de s’approcher à 2,5 matchs de la tête. Les deux clubs remettront ça dès ce soir sur le coup de 18 h.

Pour un gars qui n’avait pas entamé de match depuis les rangs universitaires, en 2010, Jay Johnson n’a pas semblé pas trop rouillé, surtout qu’il avait appris à la dernière minute (voir autre texte) qu’il devait camper ce rôle.

Le Néo-Brunswickois a blanchi l’adversaire en cinq manches, espaçant bien six coups sûrs et s’offrant sept retraits sur des prises, pendant que ses coéquipiers lui donnaient un coussin de trois points. De quoi donner un répit inespéré aux membres de la relève. Sa performance lui a valu sa première victoire de la saison.

«Considérant le fait qu’on a trouvé un partant à 10h30 hier soir, il a livré une performance inespérée et il a relevé le défi avec brio. Avec [Ryan] Searle et [Lazaro] Blanco en fin de semaine au monticule, on est dans une bonne position. C’est une grosse victoire», a souligné le gérant des Capitales, qui entend maintenir Johnson dans sa rotation jusqu’à nouvel ordre.

«J’étais prêt et après avoir passé beaucoup de temps en relève, ça faisait différent de commencer», a ajouté l’artilleur gagnant, de retour cette saison après deux ans d'absence.

Johnson a aussi été aidé par sa défensive qui a connu un match quasi impeccable. Auteur d’un circuit libérateur (son 5e) en septième manche qui portait la marque à 5-0, Kalian Sams s’était auparavant déguisé en superman en sautant dans la clôture du champ centre lors du quatrième tour au bâton des Miners pour voler Martin Figueroa. Si le nom dit rien, la recrue de 22 ans pointe loin devant au sommet du circuit indépendant pour la moyenne au bâton à ,413 avant les programmes de vendredi soir.

«Tout le monde s’est mis à respirer avec ce circuit. Puis, c’était malade comme catch! Ce genre d’attrapé brise les reins de l’adversaire», a commenté Scalabrini.

Club polyvalent

Rencontré avant la rencontre, le gérant des Miners, Bobby Jones, se disait heureux de pouvoir évaluer ses protégés contre l’une des meilleures formations du circuit.

«C’est un test et c’est un autre étape importante pour nous pour voir où nous en sommes», a débité l’ancien lanceur des majeures en chiquant du tabac.

Jones en est à sa troisième campagne à la barre des Miners et ceux-ci existent depuis 2015. Exclus des séries à leurs deux premières saisons, ils ont perdu dès le tour éliminatoire initial, l’an passé, aux mains des Capitales. «Oui, c’est notre meilleure équipe. Mais il est encore tôt dans la saison et la ligue est très bonne. Québec a toujours une bonne équipe, Rockland a une bonne équipe, New Jersey aussi. En général, ces équipes sont constantes année après année», a rappelé Jones.

Jones a vanté les multiples qualités de son club. «On a un alignement dur à affronter, à vrai dire. On ne frappe pas beaucoup de circuits, mais on a beaucoup de doubles et de frappes de plus d’un but. On court très bien et on lance très bien la balle.»