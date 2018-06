Des milliards pour les infrastructures québécoises

Le gouvernement fédéral a franchi une nouvelle étape dans le financement des grands projets d’infrastructure au Québec, dont le réseau de transport structurant de la capitale provinciale, en annonçant des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars sur 10 ans.

Le plan d’investissement annoncé vendredi matin à Québec prévoit que la part du lion ira au transport en commun, avec des sommes du fédéral totalisant 5,2 milliards de dollars dans la prochaine décennie. L'argent pourra profiter au projet de réseau structurant à Québec et au projet de ligne bleue à Montréal, a souligné le ministre québécois des Transports André Fortin.

L’entente prévoit un financement de ces grands projets de transport en commun à la hauteur de 40% par le fédéral.

«Concrètement, la signature de cette entente historique nous amène à franchir une autre étape importante dans l’appui du gouvernement canadien à des projets importants pour nous au Québec et à Québec, dont le projet de transport structurant présenté par la Ville de Québec», a dit M. Duclos.

Bien que le budget du réseau de transport structurant ne soit pas encore ficelé, le gouvernement du Québec a toujours l’intention de payer le reste de la facture, qui s’élève à 3 milliards de dollars, pour en arriver au financement à 100% par les gouvernements supérieurs réclamé par le maire Régis Labeaume.

«Il faudra voir exactement comment on pourra s’y prendre. [...] Je pense que tout le monde est d’accord sur le principe. Il s’agit de voir comment on peut le faire, mais effectivement, c’est l’avenue que l’on regarde», a affirmé le ministre Fortin.

Allègement bureaucratique

Le plan d’investissement permettra aussi de financer des projets en matière d’infrastructures vertes, communautaires, culturelles et dans les collectivités rurales.

M. Fortin s’est dit «très satisfait» par les modalités de l’entente, qui prévoit une enveloppe globale et prévisible plutôt que des engagements «projet par projet».

«C’est un allègement bureaucratique qui avait été réclamé de notre part, sur lequel on tenait, et nos discussions ont permis d’en arriver à une entente pour rendre le processus plus simple, plus efficace, notamment pour les partenaires municipaux», a-t-il mentionné.

Priorité au tramway

Par ailleurs, le ministre des Transports a réitéré son appui au projet de tramway, à Québec, alors que l’opposition à l’hôtel de ville réclame de mettre les freins le temps d’étudier toutes les options, dont le métro aérien. Le maire de Québec, Régis Labeaume, a fermé la porte à cette éventualité.

André Fortin a dit qu’il s’en remettrait aux priorités de la ville.

«L’administration Labeaume nous a présenté un projet qui répond à des critères importants en matière de déplacement, qui va réduire le temps de déplacement des gens de Québec, qui est la priorité également de la ville de Québec, donc dans le respect des compétences de la ville, c’est le projet sur lequel on travaille», a affirmé le ministre.