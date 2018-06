Été animé à l’Espace Félix-Leclerc

La saison estivale de l’Espace Félix-Leclerc (1214, chemin Royal) a officiellement été lancée hier, alors que Ludovick Bourgeois montait sur les planches de la boîte à chansons de Saint-Pierre-de-l’île d’Orléans. Le mercredi 4 juillet, ce sera au tour de Corneille d’offrir un spectacle intime, à l’occasion d’une soirée-bénéfice au profit de la Fondation Félix-Leclerc.

L’humour sera à l’honneur le 6 juillet avec Guillaume Wagner, tandis que Mara Tremblay (19 juillet) et Marie-Élaine Thibert (23 juillet) feront ensuite vibrer le cœur des spectateurs. Surveillez en août, les prestations de Yoan (3 août), Diane Tell (5 août), Simon Gouache (16 août), Luc de Larochellière (18 août) et Kevin Parent (23 août). Pour marquer le 30e anniversaire du décès de Félix-Leclerc, le 8 août, le Quatuor des Moulins présentera le spectacle «À la rencontre de Félix».

L’Espace Félix-Leclerc réunit une boîte à chansons de 130 places qui accueille des noms connus de la chanson québécoise et française, ainsi que les plus talentueux artistes de la relève. À l’étage, en empruntant l’escalier transformé en galerie d’art, on découvre une exposition permanente sur la vie et l’œuvre de Félix Leclerc intitulée «La vie, l’amour, la mort», ainsi qu’un centre de documentation. À l’extérieur, les Sentiers du flâneur proposent une balade sur l’île parsemée de poésie. Pour infos : felixleclerc.com ou 418-828-1628