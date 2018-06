Festival de la Chanson de Tadoussac: deux prestations impeccables pour Jean-Pierre Ferland

TADOUSSAC – Comme si de rien n’était, Jean-Pierre Ferland a offert deux prestations, vendredi, au Festival de la Chanson de Tadoussac. Une première dans une petite chapelle protestante et une deuxième, six heures plus tard, à l’église de Tadoussac. Pas pire pour un homme qui vient d’avoir 84 ans.

En entrevue, en début d’après-midi, l’auteur-compositeur-interprète précise avoir essayé la retraite et qu’il n’a pas du tout aimé ça.

« C’est un métier qu’on fait pour être aimé. On ne peut pas dire aux gens : vous m’avez aimé durant une telle partie de la vie et maintenant je m’en vais. Ça ne se fait pas. Et puis, c’est plate à mort tout seul, quand tu es habitué à “groover”, à chanter et à écrire », a-t-il indiqué.

Le chanteur se souvient que Claude Léveillée venait de mourir et que Gilles Vigneault était fatigué et avait des problèmes avec ses oreilles, lorsqu’il a avait décidé de prendre sa « pension ».

« Je me suis dit que c’était le temps de laisser ma place aux autres, parce que tout le monde est malade et tout le monde va crever un jour. J’ai ensuite réalisé, un peu plus tard, que je n’avais pas peur de mourir, même si mes chums mouraient. Pourvu que je puisse me dire, tu as réussi ta vie, astheure tu peux tilter » a-t-il laissé tomber.

Une bonne constitution

Il fallait le voir, en après-midi, dans cette petite église construite en 1867, chanter, avec passion, les T’es belle, Quand on se donne, Une chance qu’on s’a, Le Petit roi, Je reviens chez nous et La musique, lors d’une prestation surprise et intimiste organisée par Québecor.

Il s’agissait de la première fois que le chanteur se produisait au Festival de la Chanson de Tadoussac.

Il y a, bien sûr, quelques hésitations, des petits oublis et quelques moments où il recommence une ou deux chansons, mais Ferland sait encore procurer des frissons, comme il l’a fait, en début de soirée, avec une superbe version d’Une chance qu’on s’a. Une version où la foule s’est levée pour lui donner une belle ovation.

« Je ne sais pas où je vais chercher cette énergie pour continuer. Je n’en reviens pas. Ne me demandez pas quel âge j’ai, je ne le sais plus. Ça change chaque année », a-t-il précisé, ajoutant qu’il avait une bonne constitution.

Des projets

Même s’il vient de fêter son 84e anniversaire de naissance, le chanteur a encore des projets.

« Je ne pense qu’à ça et je ne fais que ça. J’ai définitivement abandonné ma comédie musicale qui m’a coûté une fortune, mais j’ai eu une idée l’autre jour. Celle de faire un super concert qui porterait le titre de La famille parmentier et qui fait référence au pâté chinois. Il s’agit d’un spectacle où je jouerais le père, ma choriste Julie Anne, qui est aussi ma conjointe, serait la mère et avec tous mes amis dans des rôles d’enfants et de frères peut-être. Une famille comique et artistique où ça chante et où ça joue des instruments », a-t-il raconté.

Il aimerait même inviter Hubert Lenoir, avec qui il dit avoir eu beaucoup de plaisir, lors d’un duo qu’ils ont fait ensemble, à l’émission Les Échangistes, pour la chanson Si on s’y mettait, qui a été reprise par le jeune chanteur sur son album Darlène.

« J’ai dit oui, lorsqu’il m’a proposé de faire ce duo. J’ai dit oui et je me suis amusé. Il faisait des fioritures et je faisais la même chose. On a eu du fun. Cette chanson n’était pas si bonne et il en a fait quelque chose de mieux. Quand des gens reprennent mes chansons et qu’ils les font mieux que moi, ça me fait plaisir », a-t-il fait savoir.

Jean-Pierre Ferland n’a pas l’intention d’écrire de nouvelles chansons pour ce projet, mais il va puiser dans son immense catalogue de 400 chansons.

« Il y en a des plates et il y en a des bonnes aussi. C’est une folie et je veux faire ça », a-t-il fait savoir.

Jean-Pierre Ferland va aussi lancer un album de duos intitulé Toutes les femmes de ma vie, qui va mettre en vedette Isabelle Boulay, Ginette Reno, sa conjointe Julie-Anne Saumur. Il souhaite la présence de Nana Mouskouri et de Céline Dion.

« Un album qui sera suivi par un concert au Centre Bell, à Montréal et un autre au Centre Vidéotron à Québec », a-t-il dit.