Flip FabriQue dévoile Féria

Flip FabriQue convie la population à plonger entre deux sommeils, là où les rêves et la réalité se confondent parfois, à l’occasion de son tout nouveau spectacle en plein air intitulé Féria. Présenté gratuitement du 7 août au 2 septembre (du mardi au dimanche), dès 20h30 à l’Agora du Vieux-Port, le spectacle de cirque mettra en vedette les talents de 13 artistes de renommée mondiale accompagnés d’un musicien. La mise en scène sera assurée par Olivier Normand. Au fil des 55 minutes de prestation divisées en huit tableaux, les spectateurs auront droit à de la voltige, de la planche coréenne, du trapèze-ballant, de la jonglerie humaine et du trampoline.

Le spectacle raconte l’histoire d’un personnage qui, en revêtant un veston trouvé dans sa garde-robe, découvre un carton d’invitation dans une de ses poches. Sur celui-ci, il est écrit : Part immédiatement, tu connais le chemin. Apporte tes mains, des idées et des fleurs.

Un contrat de 1 130 000 $ a été octroyé à Flip FabriQue pour la création, la production et la diffusion du spectacle, s’ajoutant aux 85 000 $ donnés en décembre 2017 pour la conceptualisation et la préproduction de cet événement. Pour infos : ville.quebec.qc.ca/cirque et facebook.com/FlipFabriQue