Foodtrucks au Marché Jean-Talon

Le Marché Jean-Talon de Charlesbourg (1750, rue du Périgord) soulignera la Fête du Canada de façon gourmande, le samedi 30 juin prochain (entre 11h et 21h), en accueillant de nombreux camions-restaurants prêts à combler l’appétit des visiteurs. Brocante (50 commerçants), animation musicale avec Electric Power Trio (dès midi), chansonniers présentés par Le Bûcher Bar Spectacle, jeux gonflables pour les enfants, cinéma en plein air à la brunante, spectacle de Steeve Diamond et le Mercedes Band (dès 20h30, 18 ans et +), service de bar et chasse au Food Cash animeront cette journée!

Parmi la dizaine de camions-restaurants sur place, il sera possible de déguster les délices du Saga Nomade, du ChuMrros, de la Zèbre Mobile, de Brise Glace/ Bar laitier, du Food Truck Le Jarret Noir, du Dennizzo PizzaCone, du Traiteur W, de l’Acadien su’la GO et de La tente Restaurant Big C.

Prenez part à la chasse au Food Cash pour tenter de découvrir les deux certificats cadeaux de 10$ cachés sur le site, à dépenser au bar ou dans un des camions de rue sur place. L’entrée est gratuite et le prix des menus est fixé par chaque camion.