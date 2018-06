Footloose débarque à Québec

La comédie musicale Footloose fait vibrer la Salle Albert-Rousseau depuis le grand soir de première, ce mercredi 27 juin. Les gens de Québec pourront applaudir cette production jusqu’au 21 juillet et même en supplémentaire du 26 au 28 juillet. Fort de l’immense succès qu’a connu Mary Poppins l’été dernier, le metteur en scène Serge Postigo s’est entouré de la même équipe de concepteurs pour créer Footloose sur scène. La distribution réunit huit musiciens et plus de 30 interprètes, dont Philippe Touzel et Éléonore Lagacé. Pascale les a rencontrés avant la première, voyez son reportage à l’émission Pleins Feux sur Québec demain.

La comédie musicale est présentée par Les Productions d’Albert et Juste pour rire à Québec. Retrouvez Ren MacCormack et sa bande, qui réussiront à changer la mentalité stricte de toute une communauté pour enfin vivre leur passion pour la danse. Vous ne pourrez vous empêcher de chanter en entendant les succès Holding out for a hero, Almost Paradise, Let’s hear it for the boy et évidemment la chanson thème Footloose. Réservez vos billets : sallealbertrousseau.com