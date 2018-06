Fraude: l'ex-PDG de la Société des ponts fédéraux déjà sorti de prison

Un ancien PDG de la société des ponts fédéraux condamné à 66 mois d’incarcération pour avoir accepté 2,34 millions $ en pots-de-vin a obtenu son congé du pénitencier, avant même d’avoir purgé le sixième de sa peine.

« Vous pourrez compter sur votre pension du gouvernement pour subvenir à vos besoins et votre famille à votre sortie », explique la Commission des libérations conditionnelles du Canada [CLCC], se voulant rassurante pour l’avenir de Michel Fournier.

Fournier, 66 ans, avait écopé de cinq ans et demi de pénitencier en août dernier, après avoir plaidé coupable de fraude envers le gouvernement et de recyclage des produits de la criminalité.

Son crime remonte au début des années 2000 quand, malgré son salaire de plus de 200 000 $ annuel, il a accepté 2,34 millions $ de SNC-Lavalin afin de s’assurer que cette firme de génie-conseil obtienne un contrat de réfection du tablier du pont Jacques-Cartier.

« Vous avez pendant plusieurs années cherché à camoufler votre délit, ce qui démontre des valeurs élastiques bien ancrées », souligne la CLCC.

Conformiste

Durant son court séjour au pénitencier, Fournier n’a pas pu suivre des programmes ou des thérapies. Son dossier carcéral est toutefois sans tache et « sous le sceau du conformisme », note la CLCC.

Fournier ne semble toutefois pas avoir beaucoup d’introspection puisqu’il s’agit un aspect qu’il doit encore développer, selon le commissaire. Et le PDG déchu devra aussi changer ses valeurs.

« La Commission est d’avis qu’un travail important doit être effectué à ce chapitre », peut-on lire dans le rapport.

Expéditif

Malgré ces points négatifs, la CLCC n’a pas eu le choix que d’envoyer Fournier en maison de transition. C’est qu’il a pu profiter d’une « procédure d’examen expéditif », qui oblige La CLCC de lui offrir une semi-liberté s’il ne représente par un risque de récidive avec violence.

Et comme c’était le cas, Fournier a donc été libéré après moins d’un an d’incarcération. Le fraudeur, qui dit avoir sa réputation, son argent et sa conjointe, devra toutefois respecter certaines conditions.

Il lui sera ainsi interdit d’exploiter une entreprise et fournir toute l’information financière requise par son agent. Il ne pourra pas non plus être responsable des finances ou des investissements pour d’autres.

Enfin, il devra effectuer du bénévolat auprès des plus démunis, à raison de 30 heures par semaine.

« Ce travail vous permettra de travailler sur vos valeurs et à vous valoriser en redonnant à la société, conclut la CLCC. Un travail important demeure à être complété au niveau de votre attitude. »