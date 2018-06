Impact : Imposer son rythme à domicile

L’Impact de Montréal aura un défi de taille devant lui, samedi soir, alors que le Sporting de Kansas City, l’une des meilleures équipes de la Major League Soccer (MLS), sera de passage au Stade Saputo.

Le Sporting a beau être redoutable, un principe demeure: l’Impact est chez lui, et c’est à lui de dicter le tempo du match.

«Il faut commencer le match en force, leur montrer qu'on est à la maison, qu'on veut aller chercher ce résultat-là», a mentionné le milieu de terrain québécois Samuel Piette, en marge de l’entraînement.

«Il ne faut pas trop concéder, a-t-il poursuivi. Je pense que dans les derniers matchs dans lesquels on a eu du succès, on a commencé fort dans les 10 ou 15 premières minutes, on a mis de la pression, on a essayé d'imposer notre jeu.»

Un bon moral

Ce test contre la formation du Missouri survient à un bon moment: l’équipe est sur une lancée, ayant remporté trois de ses quatre derniers matchs.

«On est bien dans notre tête, on a gagné deux matchs sur trois. On est à trois-quatre points des éliminatoires», a rappelé l’ailier Ignacio Piatti, qui a appris vendredi matin qu’il allait de nouveau participer au match des étoiles de la MLS.

«On jouera nos deux prochains matchs ici, contre Kansas City et Colorado, ce sera important de les gagner, d'aller chercher des points ici, à la maison», a ajouté le talentueux numéro 10.

Fanni y sera

Au coeur de discussions et spéculations depuis quelques jours quant au renouvellement de son contrat, le défenseur Rod Fanni sera assurément disponible pour le match de samedi.

Le vétéran s’est entraîné avec ses coéquipiers, vendredi, et entend honorer son contrat, qui se termine samedi à minuit, jusqu’à la fin de celui-ci.