Les 5 travaux de Bergevin

Il y a des cônes orange un peu partout à Montréal. Sur les principaux axes routiers de la métropole, il y a aussi une multitude de chantiers. La circulation est lourde et pénible dans pratiquement toutes les directions. Ça ressemble au défi qui attend le directeur Marc Bergevin d’ici les prochains jours, voire dans les prochaines semaines.

Depuis son arrivée dans le siège de directeur général du Canadien en mai 2012, Bergevin a toujours dit qu’il ferait tout pour améliorer son équipe. Six saisons plus tard, le DG du CH a encore plus de pression sur ses épaules. Il refuse de le dire ouvertement, mais il sait qu’il joue gros.