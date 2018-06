Les Backstreet Boys et Jimmy Fallon reprennent «I Want It That Way» et on a des choses à dire

Les Backstreet Boys se sont joints à Jimmy Fallon et The Roots pour interpréter leur succès «I Want It That Way» avec des instruments pour enfants.

La vidéo a cumulé près de 200 000 vues après quelques heures en ligne seulement. On peut y entendre les membres du «boys band» entonner les notes de leur succès planétaire, sorti en 1999.

Quelques petits détails sont venus à notre attention lors du visionnement de la vidéo:

1. Depuis quand Kevin ressemble à un hybride entre Jésus Christ et Snoop Dogg?!

2. À 1:09 Bryan arrache l’instrument des mains de Jimmy et lui montre comment l’utiliser, et c’est hilarant.

3. On pensait que Bryan avait la plus belle voix du groupe, mais après visionnement, on n’est plus certains...