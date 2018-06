Les Trois Accords lancent la 35e édition du Festival de la chanson de Tadoussac dans une église!

Bien qu’on ne compte plus les concerts des Trois Accords, on doute que le combo à qui l’on doit Je me touche dans le parc et Tout nu sur la plage se soit souvent produit dans une église.

C'est sur une scène Québecor (le presbytère de Tadoussac!) suintante et remplie à craquer que le chanteur Simon Proulx et sa bande ont lancé les festivités de la 35 e édition du festival.

L’atmosphère était particulière.

S’il n’est pas rare de voir Les Trois Accords sur une scène extérieure lors d’un festival estival, il était particulier de les retrouver dans une salle aussi intimiste.

Le tout avait des airs de kermesse rock, disons.

Aussi à noter: le public de Tadoussac était particulièrement en feu (oui, c’est un gag de briquet).

Une scène Québecor? Pourquoi?

Parce que Québecor poursuit son initiative «On vibre au son de la musique» en appuyant le Festival en chanson de Petite-Vallée, le Festival de la chanson de Tadoussac ainsi que le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue.

En plus d’intervenir à titre de commanditaire du Festival de la chanson de Tadoussac, Québecor organise des concerts secrets dans le cadre de l’événement!

Plus de détails à venir!